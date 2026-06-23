टीम इंडिया को लगा झटका, आयरलैंड सीरीज से स्टार ऑलराउंडर हुआ बाहर, इंग्लैंड के खिलाफ भी संशय

IND vs IRE series, Nitish Reddy Ruled Out: भारत को एक झटका लगा है क्योंकि ऑलराउंडर नितीश रेड्डी को UK के आगामी व्हाइट-बॉल दौरे से बाहर कर दिया गया है. उन्हें हाल ही में अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ वनडे सीरीज़ के दौरान क्वाड्रिसेप्स में चोट लगी थी. रेड्डी को हार्दिक पांड्या की जगह लेनी थी, जिन्हें भी क्वाड्रिसेप्स में हल्की चोट है और वो वनडे में 10 ओवर फेंकने की स्थिति में नहीं हैं. PTI के पास मौजूद मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है, "नितीश कुमार रेड्डी को आयरलैंड सीरीज़ से बाहर कर दिया गया है.

MRI से पता चला है कि उनके बाएं क्वाड्रिसेप्स में सूजन है और फ़ाइबर टूटे हुए हैं. उन्हें आगे की जांच के लिए COE में रिपोर्ट करने को कहा गया है." माना जा रहा है कि रेड्डी को अपने रिहैबिलिटेशन को पूरा करने में कम से कम चार हफ़्ते लगेंगे -- ठीक होने में इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है -- जिसके बाद ही वे 'रिटर्न टू प्ले' प्रोटोकॉल शुरू कर पाएंगे.

23 साल के इस खिलाड़ी ने अब तक भारत के लिए 10 टेस्ट, 6 वनडे और 4 T20I मैच खेले हैं. अफ़गानिस्तान सीरीज़ के दौरान, उन्होंने दो वनडे मैच खेले थे, जबकि लखनऊ में हुआ दूसरा मैच वे नहीं खेल पाए थे. हालांकि बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने तब कहा था कि चोट गंभीर नहीं लग रही है, लेकिन अब यह मामला काफ़ी गंभीर हो गया है.

कई लोगों का मानना ​​है कि भले ही इंडिपेंडेंट फ़ास्ट बॉलिंग कोच स्टेफ़न जोन्स के साथ काम करने से रेड्डी की स्पीड 120 kmph के आसपास से बढ़कर 130 kmph के मध्य तक पहुँच गई, लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू यह भी है कि उनका शरीर स्पीड में हुई इस अचानक बढ़ोतरी की ज़रूरतों के हिसाब से ढल नहीं पा रहा है.