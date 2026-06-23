एक हफ्ते तक आंधी, बारिश, दिल्ली, यूपी से एमपी-राजस्थान तक मौसम बदलेगा, मॉनसून पकड़ेगा रफ्तार 

- दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक एक हफ्ते बारिश, आंधी का अलर्ट
- मॉनसून मुंबई में सक्रिय, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाकी इलाकों की ओर बढ़ा
- दिल्ली, यूपी में मॉनसून जून के आखिरी में पहुंचने का अनुमान, अभी करना होगा इंतजार
Weather Today: उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत देश के उत्तर भारत के इलाकों में अभी मॉनसून की बारिश की बूंदों के गिरने में भले ही देरी हो रही हो, लेकिन यहां गर्मी से थोड़ी राहत बेमौसम बरसात से मिल रही है. दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में 22 से 26 जून के बीच हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 से 25 जून, पूर्वांचल में 22 से 25 जून और फिर 27 और 28 जून को बरसात होने का अलर्ट है. पूर्वी राजस्थान में भी 22 से 28 जून के दौरान बारिश होने का अलर्ट है. जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी 22 जून से एक हफ्ते तक लगातार बारिश होने का अनुमान है.
दिल्ली में आज का मौसम
दिल्ली में 22 और 23 जन को बादल छाये रहने के साथ बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने के बीच दोपहर और शाम को आंधी बारिश का अळर्ट है. दोनों ही दिन 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान है.
राजस्थान में आंधी, बारिश
पूर्वी राजस्थान में 22 और 23 जून तेज आंधी, तूफान और 50-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है. जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी 25 से 28 जून तक बारिश, आंधी, तूफान की चेतावनी है.
मौसम का पूर्वानुमान
दैनिक मौसम परिचर्चा (22.06.2026)— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 22, 2026
अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के महाराष्ट्र (मुंबई सहित), तेलंगाना और ओडिशा के बाकी हिस्सों, और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं।
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उत्तराखंड में भी बारिश
उत्तराखंड में भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 से 25 जून के दौरान बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी 22-23 जून को बारिश हो सकती है. हिमाचल प्रदेश में भी 22 से 26 जून के दौरान 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना है.
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मौसम
छत्तीसगढ़ में 22 से 28 जून के दौरान बारिश का अलर्ट है. पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी इसी दौरान मॉनसून की बारिश हो सकती है. पूर्वी मध्य प्रदेश में भी 22 से 26 जून के दौरान बारिश होने की संभावना है. इन दोनों ही राज्यों में एक हफ्ते तक तेज हवाएं और बारिश के साथ आंधी, तूफान का भी खतरा बना हुआ है.
मुंबई में मॉनसून की बारिश
मॉनसून देरी के साथ मुंबई पहुंच चुका है. महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, सौराष्ट्र क्षेत्र में भी बारिश का अलर्ट है. गोवा और कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है. मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी 22 से 28 जून तक भारी बारिश होने की आशंका है.
मॉनसून अपडेट - मुंबई, बिहार, झारखंड में बारिश
दक्षिण पश्चिम मॉनसून मुंबई के साथ तेलंगाना और ओडिशा के बाकी हिस्सों को अगले 48 घंटों में कवर कर लेगा. बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल बने हुए हैं. पश्चिम बंगाल, सिक्किम के इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में दो दिन अभी हीट वेव यानी लू चलने का अलर्ट है.
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