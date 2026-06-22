West Bengal Govt Announces 20% DA Hike: पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को राज्‍य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी है. शुभेंदु सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 20% बढ़ोतरी का ऐलान किया है. BJP सरकार के पहले बजट में वित्त मंत्री स्‍वपन दासगुप्‍ता ने कई बड़े ऐलान किए, जिनमें DA-DR बढ़ोतरी बड़ी राहत बताई जा रही है. इस फैसले के साथ ही कर्मचारियों का DA और पेंशनर्स का DR मौजूदा 18% से बढ़कर 38% हो जाएगा और सैलरी-पेंशन में भी जबरदस्‍त बढ़ोतरी होगी.

कब से मिलेगी बढ़ कर सैलरी-पेंशन?

बंगाल सरकार की ओर से DA-DR बढ़ोतरी का ये फैसला जल्‍द ही लागू होगा. वित्त मंत्री ने बताया है कि 38% DA-DR का फैसला 1 अक्‍टूबर से लागू होगा. यानी कर्मचारियों को अक्‍टूबर की सैलरी बढ़ कर मिलेगी. वहीं पेंशनर्स को भी अक्‍टूबर से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी.

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