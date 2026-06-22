विज्ञापन
विशेष लिंक

DA Hike: सरकारी कर्मचारी-पेंशनर्स के लिए गुड न्‍यूज, 20% बढ़ गया महंगाई भत्ता, बंगाल में सैलरी-पेंशन कब से और कितनी बढ़ जाएगी?

DA-DR Hike News Latest: पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज बड़ा दिन है. BJP सरकार ने महंगाई भत्ते में 20 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. अब उन्‍हें 18 की बजाय 38 फीसदी DA-DR मिलेगा. यहां जानिए कितनी बढ़ जाएगी सैलरी और पेंशन...

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
DA Hike: सरकारी कर्मचारी-पेंशनर्स के लिए गुड न्‍यूज, 20% बढ़ गया महंगाई भत्ता, बंगाल में सैलरी-पेंशन कब से और कितनी बढ़ जाएगी?
DA-DR Hike News: कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्‍या है लेटेस्‍ट अपडेट
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स

West Bengal Govt Announces 20% DA Hike: पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को राज्‍य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी है. शुभेंदु सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 20% बढ़ोतरी का ऐलान किया है. BJP सरकार के पहले बजट में वित्त मंत्री स्‍वपन दासगुप्‍ता ने कई बड़े ऐलान किए, जिनमें DA-DR बढ़ोतरी बड़ी राहत बताई जा रही है. इस फैसले के साथ ही कर्मचारियों का DA और पेंशनर्स का DR मौजूदा 18% से बढ़कर 38% हो जाएगा और सैलरी-पेंशन में भी जबरदस्‍त बढ़ोतरी होगी. 

कब से मिलेगी बढ़ कर सैलरी-पेंशन? 

बंगाल सरकार की ओर से DA-DR बढ़ोतरी का ये फैसला जल्‍द ही लागू होगा. वित्त मंत्री ने बताया है कि 38% DA-DR का फैसला 1 अक्‍टूबर से लागू होगा. यानी कर्मचारियों को अक्‍टूबर की सैलरी बढ़ कर मिलेगी. वहीं पेंशनर्स को भी अक्‍टूबर से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी. 

खबर अपडेट हो रही है.

लेखक के बारे में
img
निलेश कुमार
Senior Producer
निलेश, NDTV इंडिया में बिजनेस सेक्‍शन लीड करते हैं. मीडिया में रिपोर्टिंग समेत 13 साल से ज्‍यादा का अनुभव है. मार्केट, बिजनेस, इकोनॉमी, पर्सनल फाइनेंस... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
DA Hike, DR Hike For Pensioners, Da Dr Hike 2026, West Bengal News Latest, Good News For Govt Employees
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com