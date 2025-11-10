निकोलस पूरन ने बताए T20I के 5 विध्वंसक बल्लेबाजों के नाम, रोहित, सूर्या, पंड्या नहीं, इस भारतीय का किया चुनाव

Nicholas Pooran Picks Virat Kohli As Best Indian T20 Batter: भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब दिलाने के बाद विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. उसके बाद से क्रिकेट प्रेमी इस फॉर्मेट में एक सुनापन सा महसूस कर रहे हैं. युवा पीढ़ी क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है. मगर प्रशंसकों के दिल से कोहली की वो यादगार पारियां आज भी निकल नहीं पा रही हैं. फैंस ही नहीं कई दिग्गज खिलाड़ी भी 'किंग' कोहली की आतिशी पारियों को नहीं भूल पा रहे हैं. दुनिया के विस्फोटक टी20 बल्लेबाजों में एक निकोलस पूरन ने भी कोहली की आतिशी पारियों को याद किया है. हाल ही में एक चर्चा के दौरान उन्होंने भारतीय दिग्गज को भारत का सबसे महान टी20 बल्लेबाज करार दिया.

क्रिकट्रैकर के साथ हुई बातचीत के दौरान निकोलस पूरन ने विराट कोहली को भारत के अब तक के सबसे महान टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों में से एक बताया. 'किंग' कोहली अपने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान देश के लिए कुल 125 मैच खेलने में कामयाब रहे. इस बीच दौरान उनके बल्ले से 117 पारियों में 48.69 की औसत से 4188 रन निकले. कोहली के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 शतक और 38 अर्धशतक दर्ज है. क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से दूर होने के बावजूद भी कोहली इस फॉर्मेट के प्रतीक बने हुए हैं.

शीर्ष 5 में पूरन ने 5 दिग्गजों को दिया स्थान

बातचीत के दौरान जब कैरेबियन स्टार से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के 5 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के बारे में पुछा गया तो उन्होंने पहले स्थान पर कैरेबियाई सुपरस्टार यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल को रखा. दूसरे स्थान कि लिए कोहली का चुनाव किया. पूरन की तीसरी पसंद कीरोन पोलार्ड बने. चौथे और पांचवें खिलाड़ी के रुप में उन्होंने जोस बटलर और एबी डिविलियर्स का नाम लिया.

