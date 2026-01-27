IND vs NZ 4th T20I: साख बचाने में लगी न्यूजीलैंड, स्क्वाड में किया ये बड़ा बदलाव, इन तीन स्टार खिलाड़ियों की एंट्री

New Zealand Squad Changed for IND vs NZ 4th T20I: 28 जनवरी को टीम इंडिया के खिलाफ चौथे T20I से पहले, न्यूजीलैंड ने कहा कि उन्होंने क्रिस्टियन क्लार्क और टिम रॉबिन्सन को अपनी T20I टीम से रिलीज़ कर दिया है. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने आगे कहा कि जिमी नीशम, लॉकी फर्ग्यूसन और टिम सीफर्ट टीम में शामिल हो गए हैं, जबकि स्टार बल्लेबाज़ फिन एलन टीम इंडिया के खिलाफ पांचवें और आखिरी T20I के लिए टीम के साथ रहेंगे.

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने X पर लिखा, "क्रिस्टियन क्लार्क और टिम रॉबिन्सन को भारत में BLACKCAPS T20 टीम से रिलीज़ कर दिया गया है, जबकि जिमी नीशम, लॉकी फर्ग्यूसन और टिम सीफर्ट अब कैंप में हैं. फिन एलन गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में टीम में शामिल होने वाले आखिरी सदस्य होंगे."

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 26, 2026



#INDvNZ pic.twitter.com/PARjD3EsHf — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 26, 2026

भारत ने गुवाहाटी में आसान जीत के साथ चल रही पांच मैचों की T20I सीरीज़ में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है, जहां अभिषेक शर्मा ने T20I इतिहास में किसी भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज़ अर्धशतक बनाया. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने 2024 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से कोई T20I सीरीज़ नहीं हारी है और 2026 के एडिशन में शानदार फॉर्म में जाएगी.

शर्मा ने सिर्फ 20 गेंदों में 68 रन बनाए, जिसमें सात चौके और पांच छक्के शामिल थे, उनका स्ट्राइक रेट 340 था. अभिषेक शर्मा के अर्धशतक और सूर्यकुमार यादव की 26 गेंदों में तूफानी नाबाद 57 रनों की पारी की बदौलत भारत ने सिर्फ 10 ओवर में 154 रनों का लक्ष्य हासिल कर आठ विकेट से शानदार जीत दर्ज की.