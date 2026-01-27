मैं मरूं मैं कटूं, तुम क्यों रोते हो, बताओ मैं कौन हूं?

पहेलियां वो सवाल होती हैं, जो सुनते ही दिमाग को सीधा चुनौती दे देती हैं. पहली नज़र में ये आसान लगती हैं, लेकिन जैसे ही इनके मतलब को समझने की कोशिश करते हैं, सोच की गाड़ी तेज़ दौड़ने लगती है. पहेलियां न सिर्फ हमारा टाइम पास करती हैं, बल्कि दिमाग को एक्टिव और तेज रखने का मजेदार तरीका भी बन जाती हैं. यही वजह है कि सदियों बाद भी पहेलियों का जादू कम नहीं हुआ है. ऐसी ही एक पहेली आज हम आपसे पूछने जा रहे हैं.
क्या है ये पहेली-
मैं मरुं मैं कटूं, तुम क्यों रोते हो, बताओ मैं कौन हूं?
पहली नजर में इस पहेली को पढ़कर लगता है जैसे किसी इंसान की बात हो रही है. इसे पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई महिला अपने पति या प्रेमी से झगड़ा करके बैठी हो और उसे ताने मारते हुए यह बात कह रही हो. लेकिन यह इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं है. चलिए आपकी आसानी के लिए बता दें कि यह किसी खाने वाली चीज के बारे में बात हो रही है.
क्या है इस पहेली का जवाब?
इस पहेली का सही जवाब है- प्याज यानी (Onion).
प्याज को काटते समय ज्यादातर लोगों की आंखों से पानी आ जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्याज काटते वक्त उसमें से निकलने वाली मिर्च आंखों में जलन पैदा करती है. इसलिए पहेली में कहा गया है “तुम क्यों रोते हो?”
प्याज खाने के फायदे- (Pyaaz Khane Ke Fayde)
प्याज को सलाद से लेकर सब्जी बनाने तक में भारतीय घरों में खूब इस्तेमाल किया जाता है. कुछ रेसिपीज तो ऐसी हैं जिन्हें प्याज के बिना बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं. प्यांज न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत के लिए भी कमाल मानी जाती है, क्योंकि इसमें फोलेट, विटामिन सी और बी6, आयरन, पोटैशियम, एलिल डाइसल्फाइड और एलियम जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- स्वाद में मखमली, शरीर के लिए जहर! जानें मैदा कैसे पहुंचाता है शरीर को नुकसान
एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं