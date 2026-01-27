India-EU Trade Deal: भारत में कौन-कौन सी लग्जरी कारें होंगी सस्ती, कितनी घटेगी कीमत, EV को मिलेगा फायदा? जानें सबकुछ

अगर आप BMW या Mercedes जैसी लग्जरी कार खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच आज एक बड़ा ट्रेड डील होने की उम्मीद है. इस डील के बाद भारत में बाहर से आने वाली कई महंगी कारें सस्ती हो सकती हैं. सरकार आयात टैक्स घटाने की तैयारी में है, जिससे कारों की कीमत सीधे तौर पर कम हो सकती है.

क्या है India EU Trade Deal और क्यों है खास?

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर लंबे समय से बातचीत चल रही थी. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डील आज पूरी हो सकती है. इसे अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील भी कहा जा रहा है. इस समझौते में सबसे बड़ा बदलाव कारों के इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर है.

इंपोर्ट ड्यूटी कितना कम होगा?

अभी भारत में पूरी तरह से बाहर से आने वाली कारों पर 70 से 110 प्रतिशत तक टैक्स लगता है. यही वजह है कि विदेशी लग्जरी कारें भारत में बहुत महंगी हो जाती हैं. नई डील के तहत यूरोप से आने वाली कुछ कारों पर यह टैक्स घटाकर 40 प्रतिशत किया जा सकता है. आने वाले समय में इसे और कम करके करीब 10 प्रतिशत तक लाने की भी बात प्रस्तावित है.

किन कारों की कीमत घट सकती है?

इस डील का फायदा उन कारों को मिलेगा जिनकी आयात कीमत 15,000 यूरो से ज्यादा है. भारतीय पैसों में देखें तो यह करीब 16 लाख रुपये से ऊपर की कारें हैं. इसमें BMW, Mercedes Benz, Volkswagen, Renault और Stellantis जैसी कंपनियों की कारें शामिल हो सकती हैं. इन ब्रांड्स की कई लग्जरी और प्रीमियम कारें भारत में सस्ती हो सकती हैं.

साल में कितनी कारें आ सकेंगी भारत?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत ने यूरोपीय यूनियन से हर साल करीब 2 लाख पेट्रोल और डीजल कारें मंगाने पर सहमति दी है. हालांकि डील फाइनल होने से पहले इस संख्या में थोड़ा बदलाव भी हो सकता है. इसका मतलब है कि चुनिंदा मॉडल ही इस टैक्स कट का फायदा उठा पाएंगे.

इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती से क्या EV भी होंगी सस्ती?

अगर आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कारें भी सस्ती होंगी, तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. पहले पांच साल तक इलेक्ट्रिक कारों को इस टैक्स कट का फायदा नहीं मिलेगा. सरकार चाहती है कि टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियों ने EV में जो निवेश किया है, उसकी सुरक्षा बनी रहे. पांच साल बाद EV पर भी इसी तरह का टैक्स नियम लागू हो सकता है.

BMW इंडिया के CEO हरदीप सिंह बराड़ का कहना है कि आयात टैक्स कम होने से भारत में लग्जरी कार सेगमेंट तेजी से बढ़ सकता है. अभी भारत में लग्जरी कारों की हिस्सेदारी कुल कार बाजार में सिर्फ 1 प्रतिशत है. ऐसे में टैक्स कट से आम ग्राहकों को फायदा होगा और छोटी कार बनाने वाली कंपनियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट

भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार मार्केट है. हर साल यहां करीब 44 लाख कारें बिकती हैं. अनुमान है कि साल 2030 तक यह संख्या 60 लाख तक पहुंच सकती है. इसी वजह से विदेशी कंपनियां भारत को बड़े मौके के तौर पर देख रही हैं.

विदेशी कंपनियों को कैसे मिलेगा फायदा?

कम टैक्स होने से यूरोपीय कंपनियां अपनी ज्यादा कारें भारत ला सकेंगी. इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि भारतीय ग्राहक क्या पसंद करते हैं. बाद में ये कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने या निवेश बढ़ाने का फैसला भी कर सकती हैं.

कार खरीदार के लिए क्या-क्या बदलेगा?

इस डील के बाद जिन लोगों का बजट लग्जरी कारों तक जाता है, उनके लिए ज्यादा ऑप्शन खुल सकते हैं. कारों की कीमत थोड़ी कम होगी और नए मॉडल भी देखने को मिल सकते हैं. हालांकि सस्ती और मिडिल क्लास कार खरीदने वालों पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा.यह डील कार बाजार में बड़ा बदलाव ला सकती है और आने वाले सालों में भारत को ग्लोबल ऑटो हब बनाने में मदद कर सकती है.