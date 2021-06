ENG vs NZ 1st Test: लॉर्ड्स में फैंस की एंट्री, इंग्लैंड के दो खिलाड़ियो ने किया डेब्यू, देखें प्लेइंग XI

ENG vs NZ: पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने जीता टॉस

England vs New Zealand 1st Test Match: लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड (Lord's Cricket Ground) पर इंग्लैंड (England Cricket Team) और न्यूज़ीलैंड (New Zealand Cricket Team) के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड की टीम 6 साल के बाद लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेलने उतरी है. बता दें कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 8 हजार फैंस को स्टेडियम में आकर मैच देखने की मंजूरी दी है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम के लिए जेम्स ब्रेसी (विकेटकीपर) और ओली रॉबिन्सन (James Bracey and Ollie Robinson) ने डेब्यू किया है. ब्रेसी और ओली रॉबिन्सन इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले 698 और 699 खिलाड़ी बने हैं. स्कोरकार्ड