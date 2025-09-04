IPL फैंस को लगा झटका, GST दरों में बदलाव के बाद जानिए अब टिकट के लिए खर्च करने होंगे कितने रुपये

IPL Ticket Price Hike After GST Reform 2025: नई दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक आयोजित हुई. इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए. बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब जीएसटी में केवल दो मुख्य स्लैब रहेंगे, 5% और 18%. पहले मौजूद 12% और 28% वाले स्लैब को हटा दिया गया है. वहीं, विलासिता और हानिकारक वस्तुओं (Luxury & Harmful Goods) के लिए एक अलग 40% का टैक्स स्लैब तय किया गया है. ये नई व्यवस्था 22 सितंबर से पूरे देश में लागू होगी. वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यह सुधार किया गया है और सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इसमें सहयोग दिया है.

IPL टिकटों के लिए जेब पर बढ़ेगा बोझ

इस नए फैसले का असर सीधे क्रिकेट फैंस पर पड़ेगा. अब आईपीएल मैचों को "लक्जरी एक्टिविटी" मानकर 40% जीएसटी लगाया जाएगा. पहले इस पर 28% टैक्स था. यानी स्टेडियम जाकर IPL देखने के लिए दर्शकों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. हालांकि, आम क्रिकेट मैचों पर फिलहाल 18% जीएसटी ही लागू रहेगा. यानी बदलाव केवल प्रीमियम स्पोर्ट्स इवेंट्स पर होगा.

भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली खेल लीग - प्रो कबड्डी लीग - के टिकट भी महंगे होंगे.

आईपीएल टिकट की कीमतों पर क्या होगा असर

समझने के लिए, 1,000 रुपये के बेस वैल्यू वाले आईपीएल टिकट पर पहले 28% जीएसटी लगता था, जिससे अब इसकी अंतिम कीमत 1,280 रुपये हो गई है. अब, 40% जीएसटी लागू होने के बाद, उसी टिकट की कीमत 1,400 रुपये हो जाएगी, यानी हर 1000 रुपये के टिकट पर 120 रुपये की बढ़ोतरी होगी.

इसी फॉर्मूले को बरकरार रखते हुए, 5,000 रुपये के बेस वैल्यू वाले टिकट की कीमत अब 7,000 रुपये होगी, जबकि पहले यह 6,400 रुपये थी. इस बीच, 2,000 रुपये के टिकट की कीमत 2,560 रुपये की तुलना में अब 2,800 रुपये होगी.