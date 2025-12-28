गौतम गंभीर जाने वाले हैं? इस सवाल का BCCI ने खुद दे दिया जवाब, NDTV की खबर पर लगी मुहर

BCCI on Gautam Gambhir: शनिवार की शाम टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर तेज़ ख़बरों के बाज़ार में अटकलबाज़ी का दौर शुरू हो गया और कई जगह ख़बरें छपने लगीं कि कोच गंभीर की छुट्टी हो सकती है. कई जगहों पर टीम के नए कोच को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण तक के नाम सामने आ गए. NDTV को बीसीसीआई और दूसरे कुछ आधिकारिक सूत्रों ने एक दिन पहले ही इस तरह की किसी भी ख़बर के सच होने से इंकार कर दिया था. अब BCCI ने खुद सामने से आकर इसपर अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है और इन ख़बरों को कोरी पतंगबाज़ी बताया है. इसके साथ ही NDTV की ख़बर की सच्चाई पर भी मुहर लग गई है.

‘गंभीर के जाने की ख़बर अटकलबाज़ी'

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने गौतम गंभीर की रुखसती और वीवीएस लक्ष्मण के भारतीय टेस्ट टीम के नया कोच बनने की खबरों को पूरी तरह से गलत और फैक्ट यानी तथ्य से दूर बताया है. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "यह पूरी तरह से गलत खबर है और पूरी तरह से अटकलबाज़ी है. कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित मीडिया आउटलेट्स भी इस खबर को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है. BCCI इसे पूरी तरह से खारिज करता है और इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है। यह केवल कल्पना है और इसमें कोई तथ्य नहीं है."

टीम इंडिया और गौतम गंभीर के लिए साल 2025 ज़रूर विवादों भर रहा है. लेकिन ये भी सही है कि इसी साल टीम इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप में खिताबी सफर तय किया और वाइट बॉल क्रिकेट में टीम का दबदबा भी बरक़रार रहा. लेकिन टेस्ट मैचों में कुछ अहम हार की वजह से टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता कई सवाल उठते रहे.

‘कहीं नहीं जा रहे गंभीर- BCCI को गंभीर पर भरोसा'

गंभीर के जाने की ख़बरों की अटकलबाज़ी के बीच NDTV ने सूत्रों के हवाले से ये खबर सबके सामने लाई थी कि 2027 वर्ल्ड कप तक गंभीर कहीं नहीं जाने वाले. BCCI के एक सीनियर अधिकारी ने एक दिन पहले NDTV को बताया, "हमने ना तो आधिकारिक तौर पर और ना ही उन अनधिकारिक तौर पर वीवीएस लक्ष्मण से कोई बात की है." उन्होंने यह भी कहा, "बीसीसीआई का गौतम गंभीर पर पूरा भरोसा है और इस बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है."

अब टीम इंडिया की स्प्लिट कोचिंग यानी टेस्ट के लिए टीम का अलग कोच होने को लेकर भी अफ़वाहें तेज़ हो रही हैं. भारतीय क्रिकेट में कब कौन-सा फैसला हो जाये, यह कोई नहीं कह सकता. किसे पता था कि उपकप्तान शुभमन गिल T20 वर्ल्ड कप से पहले वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप किया जा सकते हैं. लेकिन फ़िलहाल BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने कैमरे पर आकर बयान दिया है और अफ़वाहों और अटकलबाज़ी के थम जाने की उम्मीद की है.