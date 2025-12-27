विज्ञापन
विशेष लिंक

बीसीसीआई ने इस बार दी वैभव सूर्यवंशी को बड़ी जिम्मेदारी, बनाएंगे एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi: अब जब बोर्ड ने उन्हें जिम्मेदारी दी है, तो अगले महीने ही वह एक और बड़ा रिकॉर्ड अपनी झोली में जमा कर लेंगे

Read Time: 3 mins
Share
बीसीसीआई ने इस बार दी वैभव सूर्यवंशी को बड़ी जिम्मेदारी, बनाएंगे एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है

भारतीय क्रिकेट की नई युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पग-पग आगे बढ़ रहे हैं. यह उनका लगातार शानदार प्रदर्शन ही है, जिसे अब  बीसीसीआई भी स्वीकारने लगा है. और धीरे-धीरे यह बल्लेबाज अब भविष्य की प्लानिंग में जगह पाने लगा है. शनिवार को वैभव को जूनियर चयन समिति ने पहली बार भारतीय अंडर-19 टीम की कप्तानी सौंपी है. हालांकि, आयुष म्हात्रे चोटिल हुए, तो ही उन्हें कप्तान बनाया गया, लेकिन अब वैभव सिर्फ 14 साल की उम्र में अगले महीने दक्षिण अफ्रीका जूनियर टीम के खिलाफ जाने वाले तीन वनडे मैचों अपने से कहीं उम्र के बड़े लड़कों से सुसज्जित जूनियर टीम की कमान संभालेंगे. इसी के साथ ही वैभव जूनियर क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र यानी सिर्फ 14 साल की उम्र में कप्तानी करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे. दुनिया में पहले बमुश्किल ही किसी ने 14 साल की उम्र में अंडर-19 टीम की कप्तानी की है.

अभी तक पृथ्वी शॉ के नाम है यह रिकॉर्ड

जहां तक अभी तक भारतीय जूनियर टीम के लिए सबसे कम उम्र में कप्तानी करने की बात आती है, तो यह रिकॉर्ड पृथ्वी शॉ के नाम पर है. पृथ्वी ने साल 2018 अंडर-19 विश्व कप में 18 साल 152 दिन की उम्र में भारत की कप्तानी की थी. वहीं, पूर्व में मोम्मद कैफ, विराट कोहली सहित और भी कई खिलाड़ी हुए हैं, जिन्होंने भारतीय अंडर-19 टीम की कमान संभाली, लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी सभी को मात देते हुए सिर्फ 14 साल की उम्र में देश की कप्तानी करके वह मानक स्थापित कर देंगे, जिससे आगे निकलना किसी भी खिलाड़ी के लिए एवरेस्ट चढ़ने सरखा होगा.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे सीरीज के लिए टीम:

1.वैभव सूर्यवंशी (कप्तान) 2. एरॉन जॉर्ज (उप-कप्तान) 3. वेदांत त्रिवेदी  4. अभिज्ञान कुंडु  (विकेटकीपर) 5. हरवंश सिंह  (विकेटकीपर) 6. आर. एस. अंबरीश 7. कनिष्क चौहान 8. खिलान ए. पटेल 9. मोहम्मद एनान 10. हेनिल पटेल 11. डी. दीपेश 12. किश कुमार सिंह 13. उधव मोहन 14. युवराज गोहिल 15. राहुल कुमार

नोट: आयुष म्हात्रे और विहान मल्होत्रा चोटिल हैं. और इसके कारण ये दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए 3 मैचों की सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे.ये दोनों ही खिलाड़ी बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिपोर्ट करेंगे. ये दोनों ही बाद में विश्व टीम से जुड़ेंगे.

Latest and Breaking News on NDTV


शुरू हो गया बड़े पुरस्कारों का सिलसिला

वैभव लगातार बड़े कारनामे कर रहे हैं, तो उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है. और अब उन्हें बड़े पुरस्कार मिलने की भी शुरुआत हो गई है. शुक्रवार को वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया. पिछले एक साल में वैभव सूर्यवंशी ने हर फॉर्मेट में देश-विदेश में अपनी बल्लेबाजी से दुनियाभर के क्रिकेट फैंस को हैरान किया है. उनकी असाधारण बल्लेबाजी क्षमता और प्रदर्शन को देखते हुए ही उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vaibhav Suryavanshi, India U19, South Africa U19, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com