नेटफ्लिक्स से हटने जा रही ये पॉपुलर सीरीज, 31 साल पहले हुई थी शुरुआत, आ चुके हैं 10 सीजन

ये सीरीज अब तक 10 सीजन ला चुकी है और इसके सभी सीजन खूब पसंद किए गए. आज के जमाने के दर्शक भी इसे फुल इंट्रेस्ट से देखते हैं.

OTT से हट रहा फ्रेंड्स?
नई दिल्ली:

हॉलीवुड की कई सीरीज भारतीय दर्शकों के बीच खासी पसंद की जाती हैं और कुछ तो इतनी मशहूर हो गईं कि उनके नाम पर कैफे और थीम-बेस्ड जगहें भी खुल चुकी हैं. ऐसी ही एक बेहद पॉपुलर अमेरिकी कॉमेडी सीरीज अब नेटफ्लिक्स से हटने वाली है. यह शो करीब तीन दशक पहले रिलीज हुआ था और आज भी लाखों लोगों का फेवरेट बना हुआ है.

क्या है इस शो का नाम?

यहां हम ओटीटी और सोशल मीडिया पर पब्लिक के फेवरेट शो फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं. भारत में इस सीरीज की फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि लोग इसे बार-बार देखते रहते हैं. अब खबर आई है कि यह शो 30 दिसंबर 2025 को नेटफ्लिक्स से हट जाएगा जिससे फैंस काफी दुखी हैं.

फ्रेंड्स की शुरुआत 1994 में हुई थी और यह 2004 तक चली. इसके कुल 10 सीजन हैं जिनमें हर सीजन में करीब 24-25 एपिसोड्स शामिल हैं. लंबे समय से यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल थी लेकिन अब इसका लाइसेंसिंग एग्रीमेंट खत्म होने के चलते यह प्लेटफॉर्म से हट रही है.

आईएमडीबी रेटिंग और पॉपुलैरिटी

इस शो को आईएमडीबी पर 8.9 की शानदार रेटिंग मिली हुई है. हटने की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर लोग इमोशनल हो गए. कई यूजर्स रील्स और पोस्ट शेयर कर रहे हैं कि फ्रेंड्स ने उन्हें कितना हंसाया, कितना सहारा दिया और कैसे यह उनका ‘कम्फर्ट शो' बन गया.

लीड स्टार

सीरीज में लीड किरदार जेनिफर एनिस्टन, कोर्टनी कॉक्स, लिसा कुड्रो, मैट ले ब्लैंक, डेविड श्विमर, मैथ्यू पेरी (जिनका 2023 में निधन हो गया) शामिल थे. इस शो को 6 प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड्स सहित कुल 79 अवॉर्ड्स मिल चुके हैं.

क्या है कहानी ?

यह सीरीज न्यूयॉर्क में रहने वाले छह करीबी दोस्तों की जिंदगी पर बेस्ड है. वे रोजमर्रा की छोटी-छोटी बातों, प्यार, करियर, ब्रेकअप और मुश्किलों में एक-दूसरे का साथ देते हैं. हंसी-मजाक के साथ-साथ दोस्ती की गहराई और सपोर्ट को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है. फैन्स के लिए यह आखिरी मौका है कि वे 30 दिसंबर तक इसे नेटफ्लिक्स पर देख लें. 

