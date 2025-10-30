विज्ञापन
'मुझे विश्वास ही नहीं हुआ', रोहित शर्मा के नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बनने पर नासिर हुसैन यकीन नहीं कर पा रहे

Nasser Hussain react on Rohit's No.1 ODI Rankings: रोहित शर्मा 38 साल, 182 दिन में वनडे रैंकिंग के नंबर वन पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने सचिन तेंदुलकर (38 साल, 73 दिन) का रिकॉर्ड तोड़ा है.

Nasser Hussain on Rohit's No.1 ODI Rankings
  • इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने रोहित शर्मा के वनडे में नंबर वन बल्लेबाज बनने पर प्रशंसा की है
  • नासिर हुसैन ने कहा कि रोहित शर्मा की बल्लेबाजी तकनीक और शॉट्स देखने में बेहद आनंददायक हैं
  • रोहित शर्मा 38 साल 182 दिन की उम्र में वनडे रैंकिंग में नंबर वन बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं
Rohit's No.1 ODI Rankig: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने रोहित शर्मा के वनडे में नंबर वन बल्लेबाज बनने पर रिएक्ट किया है. आईसीसी के साथ बात करते हुए पूर्व इंग्लिश कप्तान ने माना है कि रोहित शर्मा यकीनन वनडे में नंबर वन बल्लेबाज बनने के हकदार है. नासिर हुसैन ने कहा, "मुझे विश्वास ही नहीं हुआ जब मैंने सुना की वनडे में रोहित नंबर वन पर पहुंच गए हैं. मेरा पहला सवाल था क्या वह पहले वनडे में नंबर वन रैंक पर पहुंचा है. किसी ने मुझसे कहा, यह उसका करियर में पहली बार है. मेरा मतलब है कि वह यहां हमेशा से यहां पर हैं. उसने तीन डबल सेंचुरी वनडे में ठोके हैं , उसकी बल्लेबाजी कमाल की है. उन्हें देखना आनंददायक है.उनके पास सभी शॉट हैं, आप उन्हें ऊपर पिच कर सकते हैं, आप मैदान के नीचे ड्राइव कर सकते हैं. जब गेंदबाज अपनी लंबाई को पीछे खींचते हैं, तो वह आधुनिक खेल में महान पुलर्स में से एक हैं, वह अब 38 साल के हैं, अभी भी पहले की तरह भूखे हैं."

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने आगे कहा, रोहित शर्मा एक शानदार व्हाइट बॉल के खिलाड़ी हैं, वह एक बेहतरीन वनडे खिलाड़ी हैं. रोहित को शाबाशी, वह दुनिया में नंबर 1 बनने के हकदार हैं."

बता दें कि रोहित शर्मा 38 साल, 182 दिन में वनडे रैंकिंग के नंबर वन पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने सचिन तेंदुलकर (38 साल, 73 दिन) का रिकॉर्ड तोड़ा है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित ने अपनी बल्लेबाजी से करिश्मा किया और  101 की औसत से 202 रन बनाए थे.

यहीं नहीं आखिरी वनडे में रोहित ने शतक लगाकर भारत को जीत दिलाई थी. हित शर्मा भारत के पांचवें ऐसे बल्लेबाज हैं, जो वनडे में नंबर वन रैंक पहुंचे हैं. उनसे पहले  सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, विराट कोहली और शुभमन गिल वनडे में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बन चुके हैं.  

