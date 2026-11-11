झारखंड: दलित के कंधे पर बैठकर नदी पार कर रहे थे RJD विधायक नरेश सिंह, संतुलन बिगड़ते ही गिरे पड़े

झारखंड के पलामू जिले के बिश्रामपुर प्रखंड अंतर्गत घासीदाग में राष्ट्रीय जनता दल के स्थानीय विधायक नरेश प्रसाद सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यहां धुरिया नदी पार करने के दौरान विधायक एक दलित व्यक्ति के कंधे पर सवार हो गए.

नदी के बीच धारा में संतुलन बिगड़ने के कारण विधायक और उन्हें कंधे पर उठाने वाला शख्स दोनों ही पानी में गिर गए. नदी में पानी घुटने तक ही था और इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है.

गांव में जाने के लिए नदी पार करना पड़ता है

घासीदाग पंचायत में एक धार्मिक समारोह का आयोजन किया गया था. इसमें बिश्रामपुर विधायक नरेश प्रसाद सिंह को आमंत्रित किया गया था. विधायक सोमवार देर शाम कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गांव पहुंचे थे. घासीदाग गांव में प्रवेश करने के लिए धुरिया नदी को पार करना अनिवार्य था.

नदी में पानी होने के कारण विधायक खुद पैदल जाने के बजाय एक दलित ग्रामीण के कंधे पर बैठ गए. लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति विधायक को लेकर नदी के बीच पहुंचा, तेज बहाव और लड़खड़ाते कदमों के कारण दोनों पानी में गिर पड़े.

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