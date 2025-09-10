विज्ञापन
IND vs UAE: 'हर बात बढ़िया रही, लेकिन...', शानदार जीत के बावजूद इस बात ने बढ़ाई सूर्यकुमार यादव की चिंता

Asia Cup 2025: भारत ने उद्घाटक मुकाबले में यूएई को 9 विकेट से रौंदकर उसे बड़ा सबक सिखाया, लेकिन एक पहलू ने भारतीय कप्तान को खासा चिंतित कर दिया है

IND vs UAE: 'हर बात बढ़िया रही, लेकिन...', शानदार जीत के बावजूद इस बात ने बढ़ाई सूर्यकुमार यादव की चिंता
Asia Cup 2025: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
  • कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप टी20 में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ जीत के बाद गेंदबाजों की प्रशंसा की
  • कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने मेजबान टीम के कमजोर बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करते हुए चार विकेट लिए
  • सूर्यकुमार यादव ने मैच की गर्मी को चुनौती बताया और कहा कि स्पिनरों ने गर्म मौसम में अच्छी गेंदबाजी की
India vs United Arab Emirates: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बुधवार को यहां एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए मैच में संयुक्त अरब अमीरात पर जीत दर्ज करने के बाद अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन की जमकर प्रशंसा की है. कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने मेजबान टीम के कमजोर बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करने के बाद चार विकेट झटके जिससे भारत ने नौ विकेट की आसान जीत से अपना अभियान शुरू किया, लेकिन जीत के बावजूद सूर्यकुमार को यहां की गर्मी ने परेशान किया और इसका उन्होंने जिक्र भी किया. 

सूर्यकुमार ने मैच के बाद पहले गेंदबाजी करने के फैसले पर कहा, 'हम देखना चाहते थे कि पिच कैसा बर्ताव कर रहा था. दूसरी पारी में भी पिच ने समान बर्ताव किया. लड़कों ने शानदार प्रदर्शन किया. हम मैदान पर पूरी ऊर्जा के साथ उतरना चाहते थे और बल्लेबाजी में भी यही चीज दिखाई दी. हाल ही में यहां टीम के कई खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए थे और पिच अच्छी दिखाई पड़ी, लेकिन यह धीमी पिच थी और यहां स्पिनरों की खासी भूमिका है, लेकिन यहां बहुत गर्मी भी है.' उन्होंने कहा, ‘ बहुत गर्मी में स्पिनरों ने अच्छी गेंदबाजी की.  कुलदीप ने शानदार बॉलिंग की और उन्हें हार्दिक, दुबे और बुमराह से से अच्छा सहयोग मिला, जो कि अच्छी बात है.' सूर्यकुमार ने अभिषेक शर्मा (30 रन) की भी तारीफ की. 

उन्होंने कहा,‘अभिषेक इस समय इस प्रारूप में शीर्ष बल्लेबाज हैं और इसका कारण उनकी यही (आक्रामक) शैली है. पर निगाहें अगले मुकाबले (14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ) पर हैं. हम इस मैच को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं'  वहीं, ‘मैन ऑफ द मैच' रहे कुलदीप यादव ने कहा, ‘मैं अपनी गेंदबाजी और फिटनेस पर काम कर रहा था. मैं बस लेंथ को सही जगह हिट करने का प्रयास करता हूं.' चाइनमैन बॉलर ने अपने शानदार प्रदर्शन के लिए ट्रेनर एड्रियान को धन्यवाद देते हुए कहा, 'मैं अपनी फिटनेस और बॉलिंग पर कड़ी मेहनत कर रहा था. मैंने सही लंबाई के साथ बॉलिंग करने की कोशिश की और इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है. बल्लेबाजों को पढ़ने की कोशिश की कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे.'

