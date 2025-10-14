विज्ञापन
विशेष लिंक

खारी बावली में मिलेंगे सबसे सस्‍ते ड्राई फ्रूट्स, जान लें काजू-बादाम के क्‍या हैं रेट

Khari Baoli Market: दिवाली पर आप गिफ्ट में दोस्‍तों और रिश्‍तेदारों को ड्राई फ्रूट्स देने का मन बना रहे हैं, तो सदर बाजार की खारी बावली मार्केट आ जाइए. दिल्‍ली के सबसे सस्‍ते ड्राई फ्रूट्स आपको यहीं मिलेंगे. ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग के भी यहां कई ऑप्‍शन मिल जाएंगे.

Read Time: 4 mins
Share
खारी बावली में मिलेंगे सबसे सस्‍ते ड्राई फ्रूट्स, जान लें काजू-बादाम के क्‍या हैं रेट
दिल्‍ली के सबसे सस्‍ते काजू बादाम
  • दिवाली के अवसर पर लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर मिठाई की बजाय ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करना पसंद कर रहे हैं
  • दिल्ली के सदर बाजार की खारी बावली मार्केट में काजू, बादाम, किशमिश आदि की सस्ती और अच्छी वैरायटी मिलेगी
  • काजू की कीमत वन पीस 760 रुपये, बादाम 650 रुपये और किशमिश 300 रुपये प्रति किलो के आसपास है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

दिवाली को अब कुछ ही दिन रह गए हैं. लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है. दिवाली में पिछले कुछ सालों से दोस्‍तों-रिश्‍तेदारों को गिफ्ट में ड्राई फ्रूट्स देने का चलन बढ़ा है. लोग अब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, इसलिए मिठाई गिफ्ट में देने से बचते हैं. फिर काजू, बादाम, किशमिश, अंजीर जैसे ड्राई फ्रूट्स काफी लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं. इधर, मार्केट में ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट पैक के कई ऑप्‍शन आ गए हैं. हालांकि, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई से महंगे होते हैं. लेकिन अगर आप दिल्‍ली के खारी बावली से ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये आपको मिठाई से सस्‍ते पड़ेंगे. यहां काजू, बादाम, किशमिश, पिस्‍ता, अंजीर और लगभग सभी ड्राई फ्रूट्स की इतनी वैरायटी मिलेगी कि आप सोच में पढ़ जाएंगे कि क्‍या लें और क्‍या न लें. आइए आपको कराते हैं सदर बाजार की खारी वाबली मार्केट की एक सैर!    

काजू-बादाम के क्‍या हैं रेट?

सदर बाजार की खारी बावली मार्केट को ड्राई फ्रूट्स की खान कहें, तो गलत नहीं होगा. दिल्‍ली में सबसे सस्‍ते और अच्‍छे ड्राई फ्रूट्स आपको यहीं मिलेंगे. आसपास के रज्‍यों में ड्राई फ्रूट्स यहीं से सप्‍लाई होते हैं. साबुत काजू, जिसे वन पीस काजू भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत यहां 760 रुपये प्रति किलो से हो जाती है. वहीं, टू पीस और 4 पीस काजू 600 रुपये प्रति किलोग्राम में मिल जाएगा. बादाम यहां 650 रुपये प्रति किलोग्राम में मिल जाएगा. किशमिश 300 रुपये प्रतिकिलो मिल जाएगी. अखरोट की गिरी 1000 रुपये प्रति किलोग्राम, अंजीर 1000 रुपये प्रति किलोग्राम, पिस्‍ता 1100 रुपये प्रति किलोग्राम में मिल जाएगा. 

Latest and Breaking News on NDTV

भीड़ से घबराएं नहीं! 

खारी बावली बाजार में कई ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर लोगों की भीड़ देख आप दंग रह जाएंगे. ऐसा लगता है कि यहां फ्री में ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं. 'न्‍यू मुल्‍तान स्‍टोर' और 'सरदार जी ड्राई फ्रूट्स' वाले ऐसी ही दुकाने हैं. 'न्‍यू मुल्‍तान स्‍टोर' के मालिक अमित मित्‍तल से जब हमने पूछा कि आखिर उनकी दुकान पर इतनी भीड़ क्‍यों रहती है? वह सवाल सुनकर मुस्‍कुराए और फिर बोले- 'ये तो आप लोगों का प्‍यार और विश्‍वास है, जो हम पर बना हुआ है.' दिवाली वीक में तो इस दुकान पर इतनी भीड़ होती है कि आपको पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी. इसलिए आप दिवाली से जितना जल्‍दी यहां जाएं, उनता बेहतर रहेगा.  

Latest and Breaking News on NDTV

खारी बावली में इन बातों का रखें ख्‍याल, नहीं तो...! 

खारी बावली में अगर आप ड्राई फ्रूट्स खरीदने आ रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्‍यान आपको रखना होगा, नहीं तो आप 'ठगी' का शिकार भी हो सकते हैं. दरअसल, यहां कई दुकानें ऐसी हैं, जहां आपको माल कुछ दिखाया जाएगा और दे कुछ और दिया जाएगा. यानि 1000 रुपये प्रति किलोग्राम का काजू दिखाकर, 700 रुपये वाला काजू पैकिंग कर थमा दिया जाएगा. आमतौर पर ऐसी दुकानों पर बाहर आपको अच्‍छा सैंपल दिखाया जाता है और पैकिंग अंदर की जाती है. इसी दौरान पूरा खेल हो जाता है. पैकेट के अंदर घटिया किस्‍म का माल भर दिया जाता है. इसलिए ऐसी दुकान से सामान लें, जहां पैकिंग आपके सामने ही की जाती है. कई दुकानों पर पहले से ही ड्राई फ्रूट्स के पैकेट बनाकर रखे होता है. ऐसे ड्राई फ्रूट्स लेने से भी बचना चाहिए. क्‍योंकि उन्‍हें टेस्‍ट नहीं किया जा सकता और आप पता नहीं लगा सकते कि वह फ्रेश हैं या नहीं. कई बार सालों पुराने काजू-बादाम पैकिंग कर रख लिया जाता है और त्‍योहारी सीजन में उसे निकाल दिया जाता है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sadar Bazar Market, Khari Baoli Market, Cheapest Dry Fruits In Delhi
Get App for Better Experience
Install Now