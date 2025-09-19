Muhammad Waseem का धमाका, T20I में यह कारनामा करने वाले एसोसिएट देशों के पहले खिलाड़ी बने

Muhammad Waseem Created History: एशिया कप 2025 में जरूर संयुक्त अरब अमीरात का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, मगर UAE के कप्तान मुहम्मद वसीम ने जाते-जाते एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह एसोसिएट देशों की तरफ से शिरकत करते हुए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि मलेशियाई क्रिकेटर वीरनदीप सिंह के नाम दर्ज थी. जिन्होंने अपनी टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शिरकत करते हुए 3013 रन बनाए हैं. मगर लीग चरण में पाकिस्तान के खिलाफ समाप्त हुए अपने आखिरी मुकाबले में वसीम ने 14 रन बनाते हुए यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. अब वह एसोसिएट देशों की तरफ से शिरकत करते हुए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक 3024 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

एसोसिएट देशों की तरफ से शिरकत करते हुए T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

3024 - मुहम्मद वसीम - UAE

3013 - वीरनदीप सिंह - मलेशिया

2680 - सैयद अजीज - मलेशिया

2376 - निजाकत खान - हांगकांग

2335 - रिची बेरिंग्टन - स्कॉटलैंड

मुहम्मद वसीम का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें मुहम्मद वसीम के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने UAE की तरफ से खबर लिखे जाने तक कुल 85 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 85 पारियों में 37.8 की औसत से 3024 रन निकले हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम तीन शतक और 24 अर्धशतक दर्ज है. यहां उनका एक मुकाबले में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन 112 रनों का है. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्होंने इतने ही मुकाबलों की नौ पारियों में 28.2 की औसत से पांच सफलता प्राप्त की है.

मुहम्मद वसीम का वनडे करियर

मुहम्मद वसीम ने केवल टी20 ही नहीं, UAE के लिए वनडे मुकाबलों में भी शिरकत किया है. अपनी टीम के लिए उन्होंने यहां 61 मैच खेलते हुए 61 पारियों में 25.69 की औसत से 1567 रन बनाए हैं. वनडे में उनके बल्ले से एक शतक और आठ अर्धशतक निकला है.

