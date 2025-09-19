विज्ञापन
Asia Cup 2025 Super Four: कब, किससे, कहां और कितने बजे एक दूसरे से भिड़ेंगी चारो टीमें? नोट कर लें डेट

Asia Cup 2025 Super Four: एशिया कप 2025 में सुपर-4 के मुकाबले कितने टीमों के बीच कब, किससे, कहां और कितने बजे खेले जाएंगे? यहां एक नजर में पढ़ें.

भारत बनाम पाकिस्तान
  • एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण का आखिरी मुकाबला भारत और ओमान के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा.
  • सुपर-4 राउंड के लिए भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश टीमों ने क्वालीफाई किया है.
  • सुपर-4 राउंड के मुकाबले स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे और भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होंगे.
Asia Cup 2025 Super Four: एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण का चरण का आखिरी मुकाबला आज (19 सितंबर) भारत और ओमान के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा. हालांकि, ये मुकाबला महज औपचारिकता भर रह गया है. क्योंकि सुपर-4 में कौन सी चार टीमें शिरकत करेंगी. उनका चुनाव हो चुका है. ग्रुप 'ए' से टीम इंडिया के अलावा पाकिस्तान ने सुपर-4 राउंड के लिए क्वालीफाई किया है, जबकि ग्रुप 'बी' से श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम ने सुपर-4 राउंड में जगह बनाई है. बात करें सुपर-4 राउंड के मुकाबले किस दिन किस टीम के साथ खेले जाएंगे, तो वो निम्न प्रकार हैं- 

एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड के मुकाबले 

20 सितंबर - श्रीलंका बनाम बांग्लादेश - दुबई
21 सितंबर - भारत बनाम पाकिस्तान - दुबई
23 सितंबर - पाकिस्तान बनाम श्रीलंका - अबू धाबी
24 सितंबर - भारत बनाम बांग्लादेश - दुबई
25 सितंबर - पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश - दुबई
26 सितंबर - भारत बनाम श्रीलंका - दुबई

कब शुरू होंगे सुपर-4 राउंड के मुकाबले?

अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सुपर-4 राउंड के मैच कितने बजे से खेले जाएंगे? तो इसका जवाब भी हम लेकर आए हैं. सुपर-4 राउंड के मुकाबले स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से, जबकि भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे शुरू होंगे. टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान स्थानीय समयानुसार शाम 6.00 बजे, जबकि भारतीय समयानुसार देर शाम 7.30 बजे आएंगे. 

एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण से बाहर होने वाली टीमें 

एशिया कप 2025 के ग्रुप चरण से बाहर होने वाली कुल चार टीमें हैं. जिसमें अफगानिस्तान, हांगकांग, UAE और ओमान का नाम शामिल है.  UAE और ओमान को ग्रुप 'ए', जबकि अफगानिस्तान और हांगकांग को ग्रुप 'बी में रखा गया था. 

