चेन्नई सुपर किंग्स के मंगलवार को पूर्व कप्तान एमएस धोनी को अपना मेन्टॉर नियुक्त करते ही इस मेगा टूर्नामेंट के एक युग का अंत हो गया. करोड़ों फैंस आईपीएल में उनके धुआंधार अंदाज, गजब कप्तानी और 5 खिताब को याद करेंगे. इसमें दो राय नहीं कि इस टूर्नामेंट ने धोनी के कद, लोकप्रियता और बाजार का बड़ा बनाने में बड़ा योगदान दिया. धोनी कुल आईपीएल करियर के 18 में से 16 साल चेन्नई और दो साल राइजिंग पुणे वॉरियर्स के लिए खेले. और इस दौरान पर पैसा भी छप्पर फाड़ कर बरसा. चलिए डिटेल से जानिए कि धोनी को साल दर साल कितनी फीस मिली और उन्होंने टूर्नामेंट से कितने पैसे कमाए.

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एमएस धोनी की आईपीएल सैलरी (2008 से 2026) और कुल योग

वर्ष टीम फीस 2008 चेन्नई सुपर किंग्स ₹6 करोड़ 2009 चेन्नई सुपर किंग्स ₹6 करोड़ 2010 चेन्नई सुपर किंग्स ₹6 करोड़ 2011 चेन्नई सुपर किंग्स ₹8.28 करोड़ 2012 चेन्नई सुपर किंग्स ₹8.28 करोड़ 2013 चेन्नई सुपर किंग्स ₹8.28 करोड़ 2014 चेन्नई सुपर किंग्स ₹12.5 करोड़ 2015 चेन्नई सुपर किंग्स ₹12.5 करोड़ 2016 राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स ₹12.5 करोड़ 2017 राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स ₹12.5 करोड़ 2018 चेन्नई सुपर किंग्स ₹15 करोड़ 2019 चेन्नई सुपर किंग्स ₹15 करोड़ 2020 चेन्नई सुपर किंग्स ₹15 करोड़ 2021 चेन्नई सुपर किंग्स ₹15 करोड़ 2022 चेन्नई सुपर किंग्स ₹12 करोड़ 2023 चेन्नई सुपर किंग्स ₹12 करोड़ 2024 चेन्नई सुपर किंग्स ₹12 करोड़ 2025 चेन्नई सुपर किंग्स ₹4 करोड़ 2026 चेन्नई सुपर किंग्स ₹4 करोड़ कुल योग ₹193.06 करोड़

कमाई से जुड़ी 4 बड़ी बातें

1. शुरुआत (2008–2010): पहले आईपीएल सीजन (2008) की नीलामी में एमएस धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स ने 1.5 मिलियन डॉलर (लगभग ₹6 करोड़) में खरीदा था, जो शुरुआती तीन साल तक समान रहा.

2. राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स (2016–2017): जब सीएसके पर दो साल का प्रतिबंध लगा था, तब धोनी ने दो सीजन (2016 और 2017) के लिए इस टीम कारतिनिधित्व किया था, जहां उनकी फीस ₹12.5 करोड़ थी।

3. सर्वश्रेष्ठ सैलरी (2018–2021): चेन्नई की लीग में वापसी के बाद 2018 से 2021 के दौरान उनकी रिटेंशन फीस ₹15 करोड़ प्रति वर्ष थी, जो उनके आईपीएल करियर का सबसे अधिक सैलरी स्लैब रहा है.

4. अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में रिटेंशन (2025–2026): आईपीएल के नए नियमों के तहत अनकैप्ड प्लेयर रूल लागू होने के बाद धोनी को सीएसके ने ₹4 करोड़ में अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में रिटेन किया.