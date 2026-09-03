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'इस तरह धोनी आईपीएल 2027 में नहीं खेलेंगे', पूर्व बल्लेबाज का बड़ा खुलासा, 'माही ने खुद बताई दिल की बात'

Revlation on Dhoni: जैसे-जैसे समय गुजर रहा है, वैसे ही एमएस दोनी को लेकर फैंस के सवाल ही बढ़ते जा रहे हैं. जवाब क्या होगा? यह धोनी जानते हैं या ईश्वर!

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'इस तरह धोनी आईपीएल 2027 में नहीं खेलेंगे', पूर्व बल्लेबाज का बड़ा खुलासा, 'माही ने खुद बताई दिल की बात'
सुब्रहमण्यम बद्रीनाथ और एमएस धोनी
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S.Badrianth revelation on MS Dhoni: इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी गतिविधियां धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं. समय गुजरने के साथ खिलाड़ियों की ट्रेडिंग होगी, फिर मिनी ऑक्शन वगैरह, वगैरह. फैंस के सवाल शुरू भी हो गए हैं. और बड़े सवालों में से एक सवाल मेगा टूर्नामेंट के सबसे बड़े सितारों में से एक एमएस धोनी (MS Dhoni) हैं, जिन्हें लेकर उत्सुकता बनी हुई है कि वह अगले साल आईपीएल में खेलेंगे या नहीं? और अगर वह खेलते हैं, तो क्या वह एक इम्पैक्ट सब के रूप में खेलेंगे या एक नियमित खिलाड़ी के रूप में? खासकर एक और ऐसे सीजन के बाद जहां CSK प्लेऑफ में पहुंचने में नाकाम रही? अब धोनी के नजदीकी और चेन्नई के लिए खेल चुके पूर्व क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने खुलासा किया है कि धोनी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में नहीं खेलना चाहते.

एस बद्रीनाथ ने कहा, 'उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा है कि वह इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नहीं खेलेंगे. वह खुद को एक फुल टाइम कीपर के रूप में देखते हैं. और इसका मतलब है कि उन्हें पूरे 20 ओवर मैदान पर रहना होगा. इसलिए वह इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नहीं खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वह ऐसा करते हैं, तो इससे रणनीतिक रूप से CSK को फायदा होगा.'

बद्रीनाथ ने अपने यू-ट्यूब चैन पर कहा, ' उनका शरीर लंबे समय तक खिंचाव सहन नहीं कर सकता, जैसा कि फ्लेमिंग ने भी कहा है. वह केवल 16वें ओवर के बाद बल्लेबाजी करने और विकेटकीपिंग करने वाले हैं. और जब उनकी भागीदारी इतनी कम है, तो वह इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आदर्श होंगे.' वहीं, बद्रीनाथ ने इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका पर भी सवाल उठाया, जिसने शिवम दुबे को सीजन के दौरान ज्यादा गेंदबाजी करने से रोका.

क्यों कर रहे दुबे का ऐसे इस्तेमाल?

पूर्व बल्लेबाज बोले, 'शिवम दुबे का भारत के लिए गेंदबाजी करना लेकिन के लिए नहीं करना इम्पैक्ट प्लेयर नियम के कारण नहीं है. इसका लेना-देना CSK प्रबंधन और उनके द्वारा गेंद के साथ दुबे का इस्तेमाल न करने से है. वे उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? नियम को दोष नहीं दिया जा सकता.' इसके अलावा, बद्रीनाथ ने आग्रह किया कि CSK को अकील हुसैन को इम्पैक्ट सब के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय प्लेइंग इलेवन में शामिल करने पर  जोर दिया. 

अकील हुसैन को ऐसे खिलाना मूर्खता

बद्रीनाथ बोले, 'अकील होसेन को प्लेइंग 11 में निश्चित रूप से होना चाहिए लेकिन CSK उन्हें एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रखती है, और फिर जब वे खराब बल्लेबाजी करते हैं, तो वे एक अतिरिक्त बल्लेबाज को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं. इस वजह से अकील हुसैन अंततः खेल ही नहीं पाते हैं. यह सिर्फ मूर्खता है. आप अपनी मूर्खता के लिए नियम को दोष नहीं दे सकते'

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Mahendra Singh Dhoni, Indian Premier League 2026, Chennai Super Kings, Cricket
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