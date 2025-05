CSK vs RCB: धोनी ने IPL में रचा इतिहास, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

MS Dhoni record in IPL, RCB vs CSK: आईपीएल 2025 के 52वें मैच में सीएसके को आरसीबी (CSK vs RCB) ने दो रन से हरा दिया. भले ही सीएसके को एक और हार का सामना करना पड़ा लेकिन कप्तान धोनी (MS Dhoni in IPL 2025) ने इतिहास रच दिया. मैच में धोनी ने 8 गेंद पर 12 रन की पारी खेली लेकिन अपनी छोटी सी पारी में माही ने एक छक्का भी लगाया . एक छक्का लगाकर धोनी ने आईपीएल में एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है. धोनी आईपीएल के इतिहास में रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. धोनी ने आरसीबी के खिलाफ अबतक आईपीएल में कुल 50 छक्के लगाए हैं. धोनी आरसीबी के खिलाफ आईपीएल में ऐसा कमाल करने वाले पहले बल्लेबाज हैं. (Dhoni vs RCB in IPL)

IPL में आरसीबी के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के (Most sixes against RCB in the IPL)

50*- एमएस धोनी (35 पारी)

44- डेविड वार्नर (23 पारी)

43- केएल राहुल (17 पारी)

38- आंद्रे रसेल (17 पारी)

38- रोहित शर्मा (33 पारी)

32- जोस बटलर (16 पारी)

32- कीरोन पोलार्ड (25 पारी)

बता दें कि धोनी ने आईपीएल में आरसीबी के खिलाफ 35 पारी खेलकर इस खास कमाल को अंजाम देने में सफलता हासिल की है. वहीं, डेविड वॉर्नर ने आरसीबी के खिलाफ आईपीएल में 44 छक्के जड़े हैं.

17 साल के आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) ने जीता दिल

मैच में भले ही सीएसके को हार का सामना करना पड़ा है लेकिन 17 साल के आयुष म्हात्रे ने अपनी पारी से फैन्स का दिल जीत लिया. आयुष म्हात्रे ने मैच में 48 गेंद पर 94 रन की पारी खेली, अपनी पारी में इस युवा बल्लेबाज ने 8 चौके और दो छक्के लगाए. मैच की बात करें तो आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी की थी और 5 विकेट पर 213 रन बनाए थे जिसके बाद सीएसके 2- ओवर में 5 विकेट पर 211 रन ही बना सकी. इस सीजन सीएसके को नौंवी हार नसीब हुई है. आरसीबी अब प्वाइंट्स टेबल में 8 जीत के साथ पहले नंबर पर पहुंच गई है.