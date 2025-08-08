विज्ञापन
क्रिकेट छोड़ अब इस खेल में MS Dhoni ने आजमाया किस्मत, 20,000 स्क्वायर फीट में शुरू किया बिजनेस

MS Dhoni: एमएस धोनी ने 7Padel नाम के नए ब्रांड की शुरुआत की है. जिसका पहला सेंटर चेन्नई में खोला गया है.

क्रिकेट छोड़ अब इस खेल में MS Dhoni ने आजमाया किस्मत, 20,000 स्क्वायर फीट में शुरू किया बिजनेस
MS Dhoni
  • एमएस धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है लेकिन आईपीएल में सक्रिय रहकर खेलते नजर आते हैं.
  • धोनी ने चेन्नई में 7Padel नामक नया ब्रांड लॉन्च किया है जिसका पहला सेंटर भी यहीं खुला है.
  • उद्घाटन समारोह में धोनी ने CSK कप्तान ऋतुराज और कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर के साथ 7Padel सेंटर शुरू किया.
MS Dhoni: टीम इंडिया के सफलतम कप्तानों में शुमार एमएस धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को जरुर अलविदा कह दिया है. मगर आईपीएल में वह अब भी शिरकत करते हुए नजर आते हैं. चेन्नई में उन्हें खूब प्यार मिलता है. यही वजह है कि उन्होंने अपने चाहने वालों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है. माही ने 7Padel नाम के नए ब्रांड की शुरुआत की है. जिसका पहला सेंटर चेन्नई में खोला गया है.

सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. जिसमें माही को सीएसके के मौजूदा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और लोकप्रिय कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर के साथ देखा जा सकता है. माही ने इन दोनों शख्स के मौजूदगी में 7Padel का उद्घाटन किया.

उद्घाटन समारोह के दौरान एमएस धोनी को टेनिस खेलते हुए भी देखा गया. जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में वह अनिरुद्ध रविचंदर के साथ खेल का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं.

धोनी की मौजूदा उम्र 44 साल है. मगर इस उम्र में भी उनकी फुर्ती देखते ही बनती है. पैडल जैसे स्फूर्ति वाले खेल में उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया. वह काबिलेतारीफ है.

एमएस धोनी ने अपने 7Padel ब्रांड में किसी तरह की कोताही नहीं बरती है. यह करीब 20,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है. जिसमें तीन पैडल कोर्ट मौजूद हैं.

यही नहीं इसमें एक पिकलबॉल कोर्ट भी मौजूद है. लोगों के लिए यहां स्विमिंग पूल, जिम, कैफे, रिकवरी रूम समेत कई अन्य तरह की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं.

आपको बता दें कि देश में पिछले कुछ समय में पैडल टेनिस काफी लोकप्रिय हुआ है. यह एक रैकेट स्पोर्ट है, जो कि टेनिस जैसा ही होता है. मगर इसका कोर्ट टेनिस से थोड़ा छोटा होता है.

