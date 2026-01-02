विज्ञापन
Usman Khawaja Records: उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तीनों ही फॉर्मेट खेले हैं, लेकिन उनकी पहचान टेस्ट फॉर्मेट के एक दमदार सलामी बल्लेबाज की है.

इन खास कारनामों के लिए उस्मान ख्वाजा को विश्व क्रिकेट करेगा याद, टेस्ट में ब्रैडमैन के बाद दूसरे बल्लेबाज
Usman Khawaja Records: ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. सिडनी में 4 जनवरी से शुरू हो रहा एशेज सीरीज का पांचवां टेस्ट ख्वाजा के करियर का आखिरी टेस्ट होगा. उस्मान ख्वाजा ने शुक्रवार की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने संन्यास की घोषणा की. उस्मान ख्वाजा ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तीनों ही फॉर्मेट खेले हैं, लेकिन उनकी पहचान टेस्ट फॉर्मेट के एक दमदार सलामी बल्लेबाज की है. वह लंबे समय से इस भूमिका में ऑस्ट्रेलिया के लिए करिश्माई प्रदर्शन करते रहे हैं. अपने 15 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में उस्मान ख्वाजा ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जो युवा क्रिकेटरों को निश्चित तौर पर प्रेरित करेंगे.

ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने वाले पाकिस्तान मूल के पहले क्रिकेटर हैं. वह ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले पहले मुस्लिम क्रिकेटर भी हैं. वह ऑस्ट्रेलिया में डे-नाइट मैच में टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं. टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले वह ब्रैडमैन के बाद दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं. वह श्रीलंका में टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं. ख्वाजा टेस्ट में भारत में एक पारी में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं. 2023 में अहमदाबाद टेस्ट में 180 रन की पारी में उन्होंने 422 गेंदें खेलीं थीं.

पाकिस्तान से आकर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के लिए इतने लंबे समय तक खेलना उस्मान ख्वाजा के लिए निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है और उन क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा है जो दूसरे देश की राष्ट्रीय टीम की तरफ से खेलने का सपना संजोए हैं. इसका जिक्र ख्वाजा ने अपने संन्यास की घोषणा के दौरान भी किया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की यात्रा आसान नहीं रही है. वह 7 बार टीम से ड्रॉप हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारे और हर बार दमदार वापसी की. 4 जनवरी से शुरू हो रहा सिडनी टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट होगा.

ख्वाजा के करियर पर गौर करें, तो उन्होंने 2011 में टेस्ट और 2013 में वनडे में डेब्यू किया था. 87 टेस्ट की 157 पारियों में 43.39 की औसत से 16 शतक और 28 अर्धशतक लगाते हुए वे 6,206 रन बना चुके हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 232 है. वहीं 40 वनडे की 39 पारियों में 2 शतक और 12 अर्धशतक की मदद से 1,554 रन उनके नाम दर्ज हैं. 9 टी20 में 1 अर्धशतक की मदद से 241 रन बना चुके हैं. ख्वाजा ने आखिरी वनडे 2019 और आखिरी टी20 मैच 2016 में खेला था.

