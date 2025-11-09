T-20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारत के टॉप 5 बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास

Most T20I runs for India in a Calendar year: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत ने कमाल का परफॉर्मेंस किया और सीरीज 2-1 से जीतने में सफल रही. भारत की जीत में अभिषेक शर्मा ने कमाल किया और पूरे टूर्नामेंट में अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचाने में सफल रहे. अभिषेक ने 5 मैचों में कुल 166 रन बनाए. भारत के अभिषेक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने, इसके अलावा अभिषेक टी-20 इंटरनेशनल में एक कैलेंडर ईयर में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

इस मामले में पहले नंबर पर सूर्यकुमार यादव हैं. सूर्या ने साल 2022 में कुल 1164 रन बनाए थे. दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं. कोहली ने साल 2022 में 781 रन बनाने में सफलता हासिल की थी. इसके अलावा नंबर 3 पर अभिषेक शर्मा हैं. अभिषेक ने साल 2025 में अबतक 756 रन बना लिए हैं. चौथे नंबर पर एक बार फिर सूर्यकुमार यादव हैं. सूर्या ने 2023 में 733 रन बनाए थे. इसके बाद पांचवें नंबर पर शिखर धवन हैं. धवन ने 689 रन 2028 में बनाए थे.

एक कैलेंडर ईयर में भारत के लिए सर्वाधिक T20I रन

1,164 - सूर्यकुमार यादव (2022) 781 - विराट कोहली (2022) 756* - अभिषेक शर्मा (2025) 733 - सूर्यकुमार यादव (2023) 689 - शिखर धवन (2018)

इसके अलावा अभिषेक भारत की ओर से 1000 टी-20 रन पूरा करने वाले 12वें बल्लेबाज हैं. इससे कोहली, रोहित, सूर्या, राहुल, हार्दिक जैसे दिग्गज इस कारनामें को पूरा कर चुके हैं

भारत के लिए ,1000+ T20I रन

4,231 - रोहित शर्मा (SR - 140.89)

4,188 - विराट कोहली (SR - 137.04)

2,754 - सूर्यकुमार यादव (SR - 164.41)

2,265 - केएल राहुल (SR - 139.12)

1,860 - हार्दिक पंड्या (SR - 141.01)

1,759 - शिखर धवन (SR - 126.36)

1,617 - एमएस धोनी (SR - 126.13)

1,605 - सुरेश रैना (SR - 134.87)

1,209 - ऋषभ पंत (SR - 127.26)

1,177 - युवराज सिंह (SR - 136.38)

1,104 - श्रेयस अय्यर (SR र - 136.12)

1,000* - अभिषेक शर्मा (SR - 189.51)

वहीं, एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक T20I चौका लगाने के मामले में अभिषेक दुनिया के तीसरे बल्लेबाज हैं

एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक T20I चौका

174: सूर्यकुमार (2022)

161: मो. रिज़वान (2021)

119: अभिषेक शर्मा (2025)

116: बाबर आजम (2021)

104: सूर्यकुमार (2023)

100: मो. रिज़वान (2022)