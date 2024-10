IND vs NZ: टेस्ट में 20 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय बल्लेबाज, पहले नंबर पर चौंकाने वाला नाम

Most runs by Indians in first 20 Test innings: बेंगलुरु टेस्ट मैच (IND vs NZ) में भारत के यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) कोई खास कमाल नहीं कर पाए. दोनों पारी में जायसवाल 13 और 35 रन बनाए. जायससवाल भले ही कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाए लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. जायसवाल अपने टेस्ट करियर के पहले 20 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए अबतक 1217 रन बना चुके हैं. ऐसा कर जायसवाल टेस्ट में पहले 20 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने विनोद कांबली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. ऐसे में जानते हैं टेस्ट करियर के पहले 20 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय बल्लेबाजों के बारे में..

1- यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal)

भारत के यशस्वी जायसवाल टेस्ट करियर के पहले 20 पारियों के बाद भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. जायसवाल ने अबतक 11 टेस्ट की 20 पारियों के बाद 1217 रन बनाने में सफल हो गए हैं. इस दौरान जायसवाल के खाते में 3 शतक और 7 अर्धशतक दर्ज है.

2. विनोद कांबली (Vinod Kambli)

भारत के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली ने अपने टेस्ट करियर के पहले 20 पारियों के बाद कुल 1056 रन बनाने में सफल रहे थे. कांबली भारत के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक रहे थे. लेकिन खराब एटीट्यूड के कारण उनका करियर लंबा नहीं चल सका. कांबली ने अपने पूरे टेस्ट करियर में 17 मैच खेले और इस दौरान 21 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 1084 रन बनाए थे. कांबली ने टेस्ट में 4 शतक और तीन अर्धशतक जमाए थे.

3- चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara)

भारत के पुजारा ने अपने टेस्ट करियर के पहले 20 पारियों के बाद कुल 1056 रन बनाने में सफल रहे थे. पुजारा ने अपने टेस्ट करियर में 103 मैच खेले और इस दौरान 7195 रन बनाने में सफल रहे हैं. पुजारा ने अपने टेस्ट करियर में कुल 19 शतक और 35 अर्धशतक जमाए हैं.

4- मयंक अग्रवाल (Mayank Agrawal)

भारत के मयंक अग्रवाल ने अपने टेस्ट करियर में पहले 20 पारियों के बाद कुल 1000 रन बनाने में सफल रहे थे. मयंक ने 21 मैच अबतक अपने टेस्ट करियर में खेले हैं और कुल 1488 रन बनाए हैं. 21 टेस्ट में अबतक मयंक ने 36 पारियों में बल्लेबाजी की है.

5- सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar)

भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने अपने टेस्ट करियर के 20 पारियों के बाद 978 रन बनाने में सफल रहे थे. बता दें कि गावस्कर ने अपने टेस्ट करियर में 34 शतक ल