विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs PAK: जब 'आलू-आलू' कहने पर भड़क गए थे इंजमाम उल हक, शख्स को मारने के लिए बल्ला लेकर दौड़े

When Inzamam ul Haq attacks fan: जब भी भारत और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलती है तो मैच का रोमांच चरम पर होता है और कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती है जिससे फैन्स रोमांच के सागर में गोते लगाने लग जाते है.

Read Time: 4 mins
Share
IND vs PAK: जब 'आलू-आलू' कहने पर भड़क गए थे इंजमाम उल हक, शख्स को मारने के लिए बल्ला लेकर दौड़े
When Inzamam ul Haw attacks fan Asia cup 2015
  • एशिया कप 2025 का आयोजन यूएई में 9 से 28 सितंबर के बीच होगा, जिसमें भारत -पाकिस्तान की टीमें भी मुकाबला करेंगी
  • 1997 में टोरंटो में सहारा कप मैच के दौरान इंजमाम उल हक को एक फैन ने बार-बार 'आलू' कहकर चिढ़ाया था.
  • इंजमाम ने बल्ला लेकर उस फैन को मारने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Inzamam-ul-Haq fight with Fan: एशिया कप-2025 (Asia Cup 2025) का आयोजन 9-28 सितंबर के बीच यूएई में होने जा रहा है, जिसे लेकर फैंस काफी उत्सुक हैं, एक बार फिर फैन्स भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK Match in Asia Cup 2025)  के बीच रोमाांचक मैच देखने की कल्पना कर रहे हैं. 14 सितंबर को दुबई में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला जाएगा. बता दें कि जब भी भारत और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलती है तो मैच का रोमांच चरम पर होता है और कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती है जिससे फैन्स रोमांच के सागर में गोते लगाने लग जाते है. ऐसे में आज जानते हैं सबसे फेमस घटना के बारे में जब  पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक एक दफा दर्शक दीर्घा में बैठे शख्स को बल्ले से मारने के लिए दौड़ पड़े थे. इस घटना ने भी काफी बवाल मचाया था. 

'आलू' कहने तिलमिला गए थे इंजमाम उल हक (Cricketer Fight with Fans)

साल 1997 में कनाडा के टोरंटो में भारत और पाकिस्तान के बीच सहारा कप का मैच खेला जा रहा था. मैच के दौरान फैन्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर लगातार छींटाकशी कर रहे थे. वहीं, मैच के दौरान जब बाउंड्री लाइन के पास इंजमाम फील्डिंग कर रहे थे तो फैन उन्हें बार-बार 'आलू' कहकर चिढ़ा रहे थे. फैन की ओर से बार-बार ऐसा कहने के बाद इंजमाम अपना आपा खो बैठते हैं और बल्ला लेकर दर्शक दीर्घा में बैठे शख्स को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं.

सिक्योरिटी गार्ड ने रोका वरना...

इंजमाम को फिर सिक्योरिटी ने रोका, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था. शख्स और इंजमाम के बीच हुई इस घटना के कारण मैच को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा था. रिपोर्ट में कहा जाता है कि इंजमाम इतने खफा थे कि उन्होंने उस शख्स को मारने का प्लान पहले से ही बना लिया था. इंजमाम ने अपने साथी खिलाड़ी से बल्ला मंगवाया और स्टैंड में शख्स को मारने के लिए कूद पड़े थे. 

ये भी पढ़े-  "मोहम्मद शमी ने की भविष्यवाणी, अब 'ये 4' टीम पहुंचेगी T20 वर्ल्ड कप के समीफाइनल में

इस घटना के तुरंत बाद दोनों टीमों के कप्तान आए और उन्होंने दर्शकों को शांत रहने को कहा, और 40 मिनट की देरी के बाद मैच फिर से शुरू हुआ..इंजमाम ने भी मैदान पर अपनी जगह ले ली , और भारत ने बाद में आखिर में यह मैच आसानी से 7 विकेट से जीत लिया था. 

    "मैं स्टैंड पर उससे हाथापाई करने नहीं गया था.. मैं तो बस उससे यह पूछने गया था कि वह मुझे गाली क्यों दे रहा है."

इस घटना को लेकर इंजमाम ने बाद में कहा था "मैं कब तक उस व्यक्ति को अपने धर्म, देश और परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए बर्दाश्त कर सकता था? एक खिलाड़ी होने के अलावा, मैं एक इंसान भी हूं. दुनिया में कितने लोग ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करेंगे जो अपने देश और धर्म के साथ दुर्व्यवहार करता है. मैं स्टैंड में उसके साथ हाथापाई करने नहीं गया था.. मैं बस उससे पूछने गया था कि वह मेरे साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहा है. इसके विपरीत, उसने मेगाफोन से मुझ पर हमला किया और बाद में मैंने जो कुछ भी किया वह पूरी तरह से अपने बचाव के लिए था.  मैं उसे खुद को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की अनुमति कैसे दे सकता था?''

इंजमाम को पवेलियन ले जाया गया - कुछ लोगों ने कहा कि वह रोने लगे थे.  घटना को लेकर पुलिस ने दो दर्शकों को गिरफ्तार कर लिया था.  

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Asia Cup 2025, Inzamam-ul-Haq, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com