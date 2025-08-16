तू कब से मेरा बाप बन गया? जब इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी की बदतमीजी का दिया था मुंहतोड़ जवाब

Irfan Pathan on Shahid Afridi: पिछले कुछ सालों में, हमने पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी को भारतीय खिलाड़ियों, खासकर गौतम गंभीर, के खिलाफ ज़हर उगलते देखा है. लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी इस सूची में केवल गौतम गंभीर ही नहीं थे. दरअसल, उन्होंने इरफ़ान पठान पर भी आपत्तिजनक बयान दिया है. लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में, इरफान पठान ने खुलासा किया कि दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत कैसे हुई, जिसके बाद इरफ़ान ने उन्हें कई बार आउट किया.

भारत के पूर्व दिग्गज ने शाहिद अफरीदी को बदतमीज इंसान करार दिया है. इंटरव्यू में शाहिद अफरीदी के साथ एक घटना को याद करते हुए पठान ने कहा कि, "मैंने अपने करियर में 11 बार शाहिद अफरीदी को आउट किया है. हर्षा भोगले के साथ उनका एक इंटरव्यू था. उन्होंने कहा था कि 'मैं असली पठान हूं, और इरफान नहीं है.' बदतमीज़ आदमी है."

पठान ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "मुझे लगा कि वह सिर्फ़ मेरे बारे में नहीं, बल्कि मेरे माता-पिता के बारे में बात कर रहे थे. अगर उन्होंने यह सब न कहा होता, तो मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं होती. लेकिन निजी तौर पर बात करना गलत था. इसलिए, जब भी मेरा उनसे सामना होता, मुझे पता होता कि मैं उनसे निपट लूंगा"

"शाहिद अफरीदी बदतमीज़ आदमी है" -इरफान पठान

पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर ने आग कहा, "2006 के पाकिस्तानी दौरे के दौरान, हम कराची से लाहौर की हवाई यात्रा कर रहे थे. दोनों टीमें एक साथ यात्रा कर रही थीं. अफरीदी आए और मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरे बाल बिगाड़ दिए. उन्होंने मुझसे पूछा, "कैसे हो बच्चे?" मैंने कहा, "तुम कब से मेरे बाप हो गए?" यह बचकाना व्यवहार दरअसल उनका ही था. वह मेरे दोस्त नहीं थे. इसके बाद, अफरीदी ने मुझे कुछ अपशब्द कहे. उनकी सीट मेरे ठीक बगल में थी."

इरफान ने आगे बताया कि, फ्लाइट में अब्दुल रज्जाक उनके बगल में बैठे थे, और उन्होंने यूं ही उनसे वहां मिलने वाले विभिन्न प्रकार के मांस के बारे में पूछा, जिससे पाकिस्तानी ऑलराउंडर चौंक गए. इरफान ने इंटरव्यू में कहा, "उस समय अब्दुल रज्जाक मेरे साथ बैठे थे.. मैंने उनसे पूछा कि यहां किस प्रकार का मांस मिलता है. उन्होंने मुझे विभिन्न प्रकार के मांस के बारे में बताया. फिर मैंने पूछा कि क्या कुत्ते का मांस मिलता है. अफरीदी वहीं बैठे थे. रज्जाक यह सुनकर चौंक गए और बोले, 'अरे इरफान, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो?' (Irfan Pathan Vs Shahid Afridi)

मैंने कहा, "अफरीदी कुत्ते का मांस खाया है, वह बहुत देर से भौंक रहा है." इसके बाद, अफरीदी कुछ नहीं बोल पाए. वह जो भी कहते, मैं बस यही कहता, 'देखो, वह फिर से भौंक रहा है. इसके बाद, वह पूरी फ्लाइट के दौरान चुप रहे. इस घटना से उन्हें समझ आ गया कि वह मुझसे जुबानी तौर पर नहीं जीत सकते. इसलिए उन्होंने फिर कभी मुझसे कुछ नहीं कहा.