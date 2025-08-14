विज्ञापन

Janmashtami Mehndi Design: मोर पंख-कृष्ण-बांसुरी-मटकी...जन्माष्टमी पर हाथों पर लगाएं ये मेहंदी डिजाइन, देखें एक से बढ़कर एक Photos

Janmashtami Mehndi Design: यहां हम आपके लिए जन्माष्टमी स्पेशल कुछ खास मेहंदी डिजाइन की तस्वीरें लेकर आए हैं. आप इनमें से किसी एक डिजाइन को चुनकर अपने हाथों पर मेहंदी लगा सकती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Janmashtami Mehndi Design: मोर पंख-कृष्ण-बांसुरी-मटकी...जन्माष्टमी पर हाथों पर लगाएं ये मेहंदी डिजाइन, देखें एक से बढ़कर एक Photos
यहां से चुनें जन्माष्टमी के बेस्ट मेहंदी डिजाइन

Janmashtami Mehndi Design: इस साल जन्माष्टमी का त्योहार शनिवार, 16 अगस्त (Janmashtami 2025 Date) को मनाया जाएगा. ऐसे में लोगों ने अभी से तमाम तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं. गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं. इस दिन पूजा, भजन-कीर्तन के साथ-साथ लोग अपने घरों को सुंदर सजाते हैं, साथ ही खुद भी खूब सजते-सवरते हैं. खासकर जन्माष्टमी पर महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं और हाथों पर मेहंदी भी लगाती हैं. इसी कड़ी में यहां हम आपके लिए जन्माष्टमी स्पेशल कुछ खास मेहंदी डिजाइन की तस्वीरें लेकर आए हैं. आप इनमें से किसी एक डिजाइन को चुनकर अपने हाथों पर मेहंदी लगा सकती हैं. ये मेहंदी डिजाइन आपके हाथों की खूबसूरती में और चार चांद लगाने का काम करेंगे. आइए एक नजर डालते हैं तस्वीरों पर- 

इस विटामिन की कमी से किनारे से काले पड़ जाते हैं होंठ? डॉक्टर ने बताया क्या खाने से दूर होगी दिक्कत

यहां से चुनें जन्माष्टमी के बेस्ट मेहंदी डिजाइन (Janmashtami Special Mehndi Design Photos)

मोर पंख मेहंदी डिजाइन

माना जाता है कि श्री कृष्ण को मोर पंख बेहद पसंद है. ऐसे में जन्माष्टमी की मेहंदी पर आप अपने हाथों में मोर पंख बनवा सकती हैं. ये देखने में भी बेहद खूबसूरत लगेगा. 

Latest and Breaking News on NDTV
बांसुरी और मटकी मेहंदी डिजाइन

इस खास मौके पर आप बांसुरी और मटकी जैसे डिजाइनों वाली मेहंदी ट्राई कर सकती हैं. ये न सिर्फ खूबसूरत दिखते हैं, बल्कि जन्माष्टमी की भावना को भी दर्शाते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV
श्री कृष्ण मेहंदी डिजाइन

अगर आप अपनी मेहंदी को थोड़ा और क्रिएटिव बनाना चाहती हैं, तो हथेली के बीच में श्रीकृष्ण का चेहरा बनवा सकते हैं. ये डिजाइन दिखने में बेहद खूबसूरत लगने वाला है, साथ ही इसे देखकर आपको खूब तारीफें भी मिलेंगी. 

सिंपल मेहंदी 

वहीं, अगर आपको मिनिमल मेहंदी पसंद है यानी ज्यादा भरे-भरे हाथ नहीं चाहिए, तो आप इन डिजाइन्स में से किसी एक को चुन सकती हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Janmashtami, Janmashtami 2025, Janmashtami Mehndi Design, Beauty News, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com