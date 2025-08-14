Janmashtami Mehndi Design: मोर पंख-कृष्ण-बांसुरी-मटकी...जन्माष्टमी पर हाथों पर लगाएं ये मेहंदी डिजाइन, देखें एक से बढ़कर एक Photos

Janmashtami Mehndi Design: इस साल जन्माष्टमी का त्योहार शनिवार, 16 अगस्त (Janmashtami 2025 Date) को मनाया जाएगा. ऐसे में लोगों ने अभी से तमाम तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं. गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्मोत्सव को लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं. इस दिन पूजा, भजन-कीर्तन के साथ-साथ लोग अपने घरों को सुंदर सजाते हैं, साथ ही खुद भी खूब सजते-सवरते हैं. खासकर जन्माष्टमी पर महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं और हाथों पर मेहंदी भी लगाती हैं. इसी कड़ी में यहां हम आपके लिए जन्माष्टमी स्पेशल कुछ खास मेहंदी डिजाइन की तस्वीरें लेकर आए हैं. आप इनमें से किसी एक डिजाइन को चुनकर अपने हाथों पर मेहंदी लगा सकती हैं. ये मेहंदी डिजाइन आपके हाथों की खूबसूरती में और चार चांद लगाने का काम करेंगे. आइए एक नजर डालते हैं तस्वीरों पर-

यहां से चुनें जन्माष्टमी के बेस्ट मेहंदी डिजाइन (Janmashtami Special Mehndi Design Photos)

माना जाता है कि श्री कृष्ण को मोर पंख बेहद पसंद है. ऐसे में जन्माष्टमी की मेहंदी पर आप अपने हाथों में मोर पंख बनवा सकती हैं. ये देखने में भी बेहद खूबसूरत लगेगा.

इस खास मौके पर आप बांसुरी और मटकी जैसे डिजाइनों वाली मेहंदी ट्राई कर सकती हैं. ये न सिर्फ खूबसूरत दिखते हैं, बल्कि जन्माष्टमी की भावना को भी दर्शाते हैं.

अगर आप अपनी मेहंदी को थोड़ा और क्रिएटिव बनाना चाहती हैं, तो हथेली के बीच में श्रीकृष्ण का चेहरा बनवा सकते हैं. ये डिजाइन दिखने में बेहद खूबसूरत लगने वाला है, साथ ही इसे देखकर आपको खूब तारीफें भी मिलेंगी.

सिंपल मेहंदी

वहीं, अगर आपको मिनिमल मेहंदी पसंद है यानी ज्यादा भरे-भरे हाथ नहीं चाहिए, तो आप इन डिजाइन्स में से किसी एक को चुन सकती हैं.