'वह वर्ल्ड क्लास बॉलर' सिराज नहीं बल्कि भारतीय कोच ने इस तेज गेंदबाज की जमकर की तारीफ

भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की जमकर सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने बाहरी आलोचनाओं को नजरअंदाज कर अपने खेल पर मेहनत की और खुद को विश्वस्तरीय गेंदबाज के रूप में विकसित कर लिया है. श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन मंगलवार को प्रसिद्ध ने 14 ओवर की कड़ी गेंदबाजी में 47 रन देकर तीन विकेट झटके और भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई की.
दिन का खेल समाप्त होने के बाद मोर्कल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा,"इस स्पेल ने प्रसिद्ध के जज्बे को दिखाया. मीडिया में उनकी आलोचना होती है, कमेंटेटर उनकी आलोचना करते हैं लेकिन इन सबके बावजूद उसने अपना काम जारी रखा. इस समय उनकी गेंदबाजी बेहद प्रभावशाली है."
दक्षिण अफ्रीका के इस पूर्व गेंदबाज ने कहा कि प्रसिद्ध ने लगातार होने वाली आलोचना और तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं और दबाव के बीच खुद को शांत रखना सीख लिया है. उन्होंने कहा,"बात उन तमाम आवाजों को शांत करने और सिर्फ क्रिकेट खेलने की है. एक टीम के तौर पर हम हमेशा उसकी क्षमता से वाकिफ थे. जब आप इस माहौल में आते हैं तो एक अरब क्रिकेट प्रशंसकों को प्रभावित करना चाहते हैं. आप लगातार निगरानी में होते हैं और आपकी हर गतिविधि का विश्लेषण किया जाता है."
मोर्कल के मुताबिक प्रसिद्ध में सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि अब वह लोगों की टिप्पणियों और बाहरी दबाव को खुद पर हावी नहीं होने देते. उन्होंने कहा,"मेरे लिए प्रसिद्ध में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि उन्होंने अपने बारे में कही जाने वाली बातों और टिप्पणियों को नजरअंदाज करना सीख लिया है. अब वह सिर्फ अपने क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं."
उन्होंने कहा,"वह बेहद मेहनती है. वह मैचों से पहले योजना तैयार करने के साथ प्रतिद्वंद्वी टीम के बारे में काफी रिसर्च करता है. वह खेल के बहुत बड़े विद्यार्थी हैं. उन्हें आगे बढ़ते हुए विश्वस्तरीय गेंदबाज बनते देखना शानदार है."
मोर्कल का मानना है कि प्रसिद्ध में भारत के लिए तीनों प्रारूपों में लंबे समय तक खेलने की क्षमता और प्रतिभा मौजूद है. प्रसिद्ध की गेंदबाजी की खासियत बताते हुए उन्होंने कहा कि उसकी अतिरिक्त गति और उछाल उन्हें अलग बनाती है. उसकी गेंदों पर अधिक रन बनने का खतरा तो रहता है, लेकिन विकेट हासिल करने का इनाम भी मिल सकता है.
मोर्कल ने इसे टीम की रणनीति का हिस्सा करार दिया और इंग्लैंड दौरे का उदाहरण देते हुए कहा,"कई बार, खासकर 2025 में इंग्लैंड में, हमें अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ी क्योंकि हम इस खिलाड़ी से एक खास काम करने को कह रहे थे. नतीजे कभी-कभी उनके पक्ष में नहीं जाते थे, लेकिन पूरी टीम उनके साथ थी."
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