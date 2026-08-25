BRICS Summit News: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पीतल पर उकेरा रूस का संविधान भेंट करेंगे इंदौर लोकेश 

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पीतल पर उकेरा गया रूस का संविधान भेंट करने की तैयारी तेज हो गई है. इंदौर के पीतल विशेषज्ञ लोकेश मंगल ने यह अनूठा संस्करण तैयार किया है. उनका कहना है कि इसे रूस के संविधान के प्रति सम्मान के तौर पर तैयार किया गया है. अब इसे नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के माध्यम से राष्ट्रपति पुतिन तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है.
देशों के बीच सम्मान और मित्रता की भावना
उन्होंने बताया कि इस विशेष संस्करण को तैयार करने का संकल्प राष्ट्रपति पुतिन की वर्ष 2025 में भारत यात्रा के दौरान लिया गया था. इसके बाद इंदौर में 12 दिसंबर 2025 को पीतल पर उकेरे गए रूसी संविधान का यह संस्करण जारी किया गया. मंगल के मुताबिक रूस के संविधान को पीतल पर उकेरना केवल एक कलात्मक प्रयास नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच सम्मान और मित्रता की भावना को दर्शाने की पहल है.
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दूतावास के माध्यम से पुतिन तक पहुंचेगा
लोकेश मंगल ने कहा कि रूस के संविधान दिवस के अवसर पर इसका मुख्य पृष्ठ भी जारी किया गया था. अब इसे जल्द से जल्द नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास भेजने की तैयारी है. उनकी उम्मीद है कि दूतावास के माध्यम से यह विशेष भेंट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक पहुंचेगी.
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