विज्ञापन
विशेष लिंक

मोहसिन नकवी होंगे महिला एशिया कप फाइनल के चीफ गेस्ट, भारत के साथ फिर छिड़ सकता है ट्रॉफी विवाद

महिला एशिया कप में भारतीय टीम दमदार परफॉर्मेंस कर रही है और सेमीफाइनल में पहुंच गई है. जिस तरह से भारतीय महिला टीम खेल रही है उसे देखते हुए यह माना जा रहा है कि इस टीम के लिए सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
मोहसिन नकवी होंगे महिला एशिया कप फाइनल के चीफ गेस्ट, भारत के साथ फिर छिड़ सकता है ट्रॉफी विवाद
भारत के साथ फिर छिड़ सकता है ट्रॉफी विवाद

भारतीय महिला टीम एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है. सेमीफाइनल मैच जीतकर टीम फाइनल में पहुंचने की दावेदार है. 10 सितंबर को भारत का सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. वहीं, अब एक रिपोर्ट सामने आई है कि महिला एशिया कप फाइनल में मोहसिन नकवी चीफ गेस्ट हो सकते हैं. ऐसे में अगर भारतीय महिला टीम फाइनल में खिताब जीतती है तो एक बार फिर  ट्रॉफी विवाद देखने को मिल सकता है. दरअसल, पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान भारतीय महिला टीम ने पाक खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. पिछले साल से आ रहा विवाद अब भी कायम है. ऐसे में पूरी उम्मीद है कि यदि भारतीय टीम फाइनल में जाती है और खिताब जीतती है तो महिला खिलाड़ी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने के इंकार कर सकते हैं. जिससे एक बार फिर ट्रॉफी विवाद का मामला सामने आ सकता है. 

जियो सुपर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी चेयरमैन 13 सितंबर को महिला एशिया कप फाइनल में शामिल होंगे, वह क्लोजिंग सेरेमनी के चीफ गेस्ट हैं. नकवी के आने से जीतने वाली टीम को ट्रॉफी देने का फैसला कर सकते हैं, और यह सब हरमनप्रीत कौर की टीम पर निर्भर करेगा कि वे उनसे ट्रॉफी लेना चाहते हैं या नहीं. भारत टूर्नामेंट जीतने का फेवरेट है, इसलिए आखिरी गेंद फेंके जाने के बाद एक बार फिर काफी ड्रामा होने की उम्मीद है.

पिछले साल क्या हुआ था?

पिछले साल पुरुष एशिया कप में  भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता था. जब भारत ने खिताब जीता तो टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पीसीबी चेयरमैन से ट्रॉफी लेने के इंकार कर दिया था. हालांकि, मैच के बाद के काम में एक घंटे से ज्यादा की देरी हुई क्योंकि इस बात पर बहस जारी रही कि ट्रॉफी कौन देगा.  आखिरकार, भारत ने नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला किया, और उस समय सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने बिना टाइटल के पोडियम पर जश्न मनाया.अभी तक, BCCI इस बारे में चुप है कि अगर महिला टीम एशिया कप जीत जाती है और नकवी ट्रॉफी देने के लिए वेन्यू पर मौजूद होते हैं तो वह क्या करेगी. 

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारत एक भी मैच हारे बिना पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. हाल ही में, भारत ने दुबई में फातिमा सना की कप्तानी वाली टीम को सिर्फ 55 रन पर समेटने के बाद पाकिस्तान को सात विकेट से हराया.  भारत ने आठ टीमों वाले महिला एशिया कप में अपने कैंपेन की शुरुआत थाईलैंड को हराकर की, फिर ग्रुप स्टेज में हांगकांग और पाकिस्तान को हराया. महिला एशिया कप में स्मृति मंधाना महिला इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी बनीं, उन्होंने महान खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया. महिला एशिया कप का फाइनल 13 सितंबर को खेला जाने वाला है. 

ये भी पढ़ें- 92.97m वाले अरशद टॉप पर, 92.62m के साथ पथिरागे पीछे, नीरज को झटका, एशिया के 5 सबसे बेहतरीन जैवलिन थ्रोअर

ये भी पढ़ें- अजीत अगरकर के सामने चमके वैभव सूर्यवंशी, सिराज पर बरसाए रन, क्या ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए ठोकी दावेदारी?

ये भी पढ़ें-नीरज चोपड़ा- रोहित यादव के बाद 17 साल के जैवलिन थ्रोअर कृष्ण चंद्र ने रचा इतिहास, यूथ चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Women's Twenty20 Asia Cup 2026, India Women, Pakistan Women, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com