Asia Cup Trophy को लेकर मोहसीन नकवी अब खेल रहे विक्टिम कार्ड, कहा- मंच पर कार्टून की तरह खड़ा रहा

Mohsin Naqvi, Asia Cup 2025: सूत्र के मुताबिक मोहसिन नकवी का कहना है कि भारतीय खिलाड़ियों की वजह से उन्हें मंच पर काफी देर तक एक कार्टून की तरह खड़ा रहना पड़ा.

  • एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की जीत के बाद मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी तुरंत सौंपने से इंकार किया था
  • नकवी के ट्रॉफी और मेडल लेकर होटल चले जाने के कारण बीसीसीआई के साथ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई
  • नकवी ने मंच पर विजयी भारतीय टीम का इंतजार करते हुए खुद को शर्मिंदा और कार्टून जैसा महसूस किया था
Mohsin Naqvi, Asia Cup 2025: 30 सितंबर को एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी और बीसीसीआई के अधिकारियों के बीच ट्रॉफी को लेकर खूब तनातनी देखने को मिली. दरअसल, 28 सितंबर को टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबला जितने के बाद पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. यही बात उन्हें काफी बुरी लग गई. जिसके बाद वह ट्रॉफी और मेडल लेकर अपने होटल चले गए. उसके बाद से बीसीसीआई उनसे ट्रॉफी लेने की कोशिश में लगी हुई है. 

जारी उठापटक के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि नकवी इसी बात से नाराज हैं. उनको लग रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों की वजह से उन्हें मंच पर काफी देर तक एक कार्टून की तरह खड़ा रहना पड़ा.

हमारे सूत्रों के मुताबिक जिन्होंने नकवी के हवाले से बताया है ट्रॉफी समारोह के दौरान वह खुद को 'कार्टून जैसा' महसूस कर रहे थे. इस दौरान मंच पर वह विजयी भारतीय टीम का इंतजार करते हुए खुद को काफी शर्मिंदा महसूस कर रहे थे.  

नकवी ने भारतीय टीम को नहीं दी जीत की बधाई 

सूत्रों के मुताबिक, नकवी ने बैठक के दौरान भारतीय टीम को एशिया कप जीत की बधाई भी नहीं दी. उन्होंने नेपाल और मंगोलिया को एसीसी में शामिल होने पर बधाई दी, लेकिन भारत का जिक्र नहीं किया. 

आईएएनएस को मिली जानकारी के मुताबिक एशिया कप ट्रॉफी पर बीसीसीआई ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें ट्रॉफी सौंपी जानी चाहिए. जरूरत पड़ने पर हम इसे सीधे एसीसी कार्यालय से ले लेंगे. 

बैठक में एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से ट्रॉफी मुद्दे पर बातचीत का प्रस्ताव दिया, जिसे बीसीसीआई की तरफ से साफ इनकार कर दिया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा कि कोई बातचीत नहीं होगी, ट्रॉफी हमारी है. 

बीसीसीआई द्वारा कई बार मांगे जाने के बाद भी नकवी ट्रॉफी सौंपने को तैयार नहीं हुए. मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अब आईसीसी में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है. 

एसीसी के साथ-साथ पीसीबी के भी अध्यक्ष हैं नकवी

मोहसिन नकवी एसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ-साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. एशिया कप फाइनल में भारतीय टीम की पाकिस्तान पर जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. लंबे इंतजार के बाद भारतीय टीम को सौंपने की जगह नकवी ट्रॉफी लेकर चले गए थे. (IANS इनपुट के साथ)

