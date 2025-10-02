IND vs WI: मोहम्मद सिराज ने रचा इतिहास, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज बने

Mohammed Siraj record, IND vs WI 1st Test: मोहम्मद सिराज ने अहमदाबाद टेस्ट मैच में कमाल की गेंदबाजी की है. अपनी गेंदबाजी के दौरान सिराज ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. मोहम्मद सिराज पिछले दो सालों में 30+ टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज हैं. साल 2024 में सिराज ने 35 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी. वहीं, इस साल भारतीय तेज गेंदबाज ने अबतक कुल 30 विकेट चटका लिए हैं. इसके अलावा डब्ल्यूटीसी 2025 में सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज भी सिराज बन गए हैं. बता दें कि वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रन पर सिमट गई. सिराज ने 4 विकेट लेने का कमाल किया.

2025 में सर्वाधिक टेस्ट विकेट, डब्ल्यूटीसी टीमों में

30* - मोहम्मद सिराज (12 पारी)

29 - मिशेल स्टार्क (14 पारी)

24 - नाथन लियोन (11 पारी)

22 - शमर जोसेफ (8 पारी)

21 - जोश टंग (8 पारी)

इसके अलावा सिराज का भारत में खेले गए टेस्ट मैचों में यह सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.

भारत में टेस्ट मैचों में मोहम्मद सिराज के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

4/40 बनाम वेस्टइंडीज, अहमदाबाद, 2025*

4/84 बनाम इंग्लैंड, राजकोट, 2024

3/19 बनाम न्यूजीलैंड, वानखेड़े, 2021

2/30 बनाम बांग्लादेश, चेन्नई, 2024

2/45 बनाम इंग्लैंड, अहमदाबाद, 2021

बता दें कि सिराज एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, जिन्होंने 5 टेस्ट मैचों में 23 विकेट लिए थे, अब एक बार फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सिराज पहले ही मैच से कहर बनकर बल्लेबाजों पर टूट रहे हैं.

वेस्टइंडीज की हालत खराब

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार झेलने वाली वेस्टइंडीज की खराब फॉर्म का सिलसिला अहमदाबाद में भी जारी रहा, टीम के किसी भी बल्लेबाज ने क्रीज पर रुकने की हिम्मत नहीं दिखाई. वेस्टइंडीज ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और पूरी टीम 44.1 ओवर में 162 के स्कोर पर सिमट गई। जस्टिन ग्रीव्स ने 32, शाई होप ने 26 और कप्तान रॉस्टन चेज ने 24 रन बनाए.

भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की जोड़ी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के लिए घातक साबित हुई. पारी की शुरुआत में सिराज बुमराह से भी ज्यादा असरदार रहे. सिराज ने 14 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए. कुलदीप यादव ने 6.1 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए. वाशिंगटन सुंदर को भी एक विकेट मिला। अंपायर्स ने समय से पहले ही चायकाल का ऐलान किया.

भारतीय टीम वेस्टइंडीज पर बड़ी बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी. टेस्ट सीरीज दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम है, क्योंकि इससे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंक भी मिलने है.

भारत की प्लेइंग इलेवन

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज।

वेस्टइंडीज की प्लेइंग इलेवन

रोस्टन चेज (कप्तान), तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक एथनाजे, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, जोहान लेने, जेडेन सील्स।