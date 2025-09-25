विज्ञापन
IND vs WI: दुबई के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत्म हो गया मोहम्मद शमी और करुण नायर का टेस्ट करियर! 

Ajit Agarkar on Mohammad Shami and Karun Nair: अजीत आगरकर से जब मोहम्मद शमी को लेकर अपडेट मांगा गया तो उन्होंने साफ तौर पर इसका जवाब दिया.

  • मोहम्मद शमी और करुण नायर को आगामी टेस्ट सीरीज के लिए शामिल नहीं किया गया
  • अजीत अगरकर ने करुण नायर के चयन न होने का कारण उनका प्रदर्शन और देवदत्त पडिक्कल को प्राथमिकता देना बताया
  • शमी की फिटनेस रिपोर्ट खराब होने के कारण उन्हें मेडिकल टीम ने अनफिट घोषित किया जिससे उनका चयन संभव नहीं हो पाया
Ajit Agarkar on Mohammad Shami and Karun Nair: दुबई के 'द ताज' होटल में मुख्य चयन करता अजीत अगरकर ने टीम इंडिया का ऐलान किया तो कम से कम दो दिग्गजों का कैरियर यहीं पर थमता नजर आया. 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली भारत-वेस्टइंडीज के दो टेस्ट मैच की सीरीज में मोहम्मद शमी और करुण नायर को जगह नहीं मिली. करुण नायर के इंग्लैंड दौरे के बाद नहीं चयन किए जाने को लेकर सवाल उठाए गए तो अगर करने इसकी वजह साफ कर दी. करुण नायर को लेकर अगरकर ने कहा, "हम करुण नायर से अधिक की उम्मीद कर रहे थे, एक पारी से कुछ नहीं होता. देवदत्त पडिक्कल अधिक विकल्प प्रदान करते हैं. हम हर किसी को 15-20 मौके देना चाहेंगे, लेकिन इन परिस्थितियों में यह संभव नहीं है."

अजीत आगरकर से जब मोहम्मद शमी को लेकर अपडेट मांगा गया तो अगरकर ने कहा, "मेरे पास कोई अपडेट नहीं है. वो इक्का- दुक्का जगहों पर गेंद डाल रहे हैं." उन्होंने शमी के चयन न किये जाने की वजह भी बताई. अजीत अगरकर ने कहा कि मोहम्मद शमी का वर्कलोड उतना नहीं है जितना होना चाहिए. उन्हें पिछले हफ्ते थोड़ी परेशानी हुई थी और उन्होंने कुछ MRI करवाए हैं. अगरकर ने पुष्टि की कि मेडिकल टीम ने शमी को अनफिट घोषित कर दिया है, जिस वजह से उनका चयन नहीं हुआ है. चयन समिति उन्हें टीम में शामिल करना चाहती थी, लेकिन शमी की फिटनेस रिपोर्ट के कारण यह संभव नहीं हो सका.

टेस्ट में 200 विकेट लेने वाले तीसरे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज 35 साल के मोहम्मद शमी ने 64 टेस्ट में 229 विकेट हासिल किए हैं. जबकि, 33 साल के करुण नायर ने 10 टेस्ट मैचों में एक तिहरा शतक लगाया है.

मोहम्मद शमी का टेस्ट करियर रिकॉर्ड:

- टेस्ट मैच: 64
- विकेट: 229
- औसत: 27.71
- स्ट्राइक रेट: 50.2
- सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी: 6/56
- पहला टेस्ट: वेस्टइंडीज के खिलाफ 2013 में कोलकाता में

करुण नायर का टेस्ट रिकॉर्ड

टेस्ट: 10
रन: 579
शतक: 1

अर्धशतक: 1
एवरेज: 41.35
बेस्ट: 303

