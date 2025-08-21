विज्ञापन
Mohammad Rizwan: पाकिस्तान ने छोड़ा साथ, तो यहां विस्फोट मचाने पहुंच गए मोहम्मद रिजवान

CPL 2025: मोहम्मद रिजवान ने वेस्टइंडीज के प्रतिष्ठित लीग कैरेबियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने का फैसला लिया है.

  • मोहम्मद रिजवान एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में असफल रहने के बाद सीपीएल 2025 में खेलेंगे
  • सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने रिजवान को बचे हुए CPL मैचों के लिए फारूकी की जगह टीम में शामिल किया है
  • फारूकी यूएई में त्रिकोणीय टी20 सीरीज में अफगानिस्तान टीम से जुड़ने के कारण सेंट किट्स से अलग हो गए हैं
Mohammad Rizwan, CPL 2025: एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान अब कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 में खेलते हुए नजर आएंगे. ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद रिजवान को सीपीएल 2025 के बचे हुए मैचों के लिए सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने साइन किया है. रिजवान को अफगानिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी की जगह टीम में शामिल किया गया है. फारूकी एशिया कप 2025 से पहले यूएई में पाकिस्तान-अफगानिस्तान-यूएई के बीच होने वाली त्रिकोणीय टी20 सीरीज में अफगानिस्तान टीम से जुड़ने के लिए सेंट किट्स से अलग हो गए हैं.

यह अभी स्पष्ट नहीं है कि रिजवान गुरुवार को बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ पैट्रियट्स के मैच के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं. लेकिन पाकिस्तान द्वारा उन्हें उस त्रिकोणीय श्रृंखला और एशिया कप के लिए अपनी टी20 टीम से बाहर रखने के साथ, रिजवान के अन्यत्र खेलने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है. ऐसा समझा जाता है कि पीसीबी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), जो खिलाड़ियों को विदेशी लीग में भाग लेने की अनुमति देता है, एक औपचारिकता है.

मोहम्मद रिजवान टीम की तरफ से अपना पहला मैच कब खेलेंगे? इस पर तस्वीर अभी साफ नहीं है. यह पहला मौका है जब मोहम्मद रिजवान सीपीएल में खेलते हुए दिखेंगे. हालांकि, कई पाकिस्तानी क्रिकेटर सीपीएल में खेलते रहे हैं. इस सीजन की बात करें तो मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, नसीम शाह, उसामा मीर, अब्बास अफरीदी, और सलमान इरशाद खेल रहे हैं.

पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के लिए दो विदेशी लीग में खेलने की अनुमति दी है. सीपीएल रिजवान की दूसरी विदेशी लीग है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ भी करार किया है.

रिजवान की स्ट्राइक रेट से जुड़ी समस्या को देखते हुए उन्हें पाकिस्तान टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया है. रिजवान ने पाकिस्तान के लिए 106 टी20 मैचों की 93 पारियों में 1 शतक और 30 अर्धशतक लगाते हुए 3,414 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 125.38 रहा है.

