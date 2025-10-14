IND vs WI: गुरु गौतम गंभीर को बर्थडे गिफ्ट, WTC की रैंकिंग में भी टीम इंडिया का कमाल

WTC Points Table update: भारत ने वेस्टइंडीज को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से मात देकर सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है. भारत को जीत दिलाने में शतकवीर यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल के साथ मुकाबले में कुल 8 विकेट हासिल करने वाले कुलदीप यादव का अहम योगदान रहा. मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की, इस पारी में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 175 रन बनाए, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से जोमेल वारिकन को 3 सफलताएं हाथ लगीं. इस जीत के साथ ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के प्वाइंट्स टेबल में भारत तीसरे स्थान पर है.

🚨 INDIA MOVES TO NO.3 POSITION IN ICC WTC POINTS TABLE 2025-27 🚨



- Team India Under Captain Shubman Gill is coming for WTC Final..!!!! 🇮🇳 pic.twitter.com/PPCdxflBAB — Tanuj (@ImTanujSingh) October 14, 2025

टॉप 2 में नहीं भारत लेकिन श्रीलंका को टक्कर

भारतीय टीम इस समय तीसरे नंबर पर है. इस समय भारत का जीत प्रतिशत 61.90 है. भारत ने अबतक WTC 2025-27 सर्किल में कुल 7 मैच खेले हैं जिसमें 4 में भारत को जीत मिली है. भारत के पास इस समय 52 अंक हैं. वहीं, WTC 2025-27 पहले नंबर पर इस समय ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का PCT 100 फीसदी है. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अबतक 3 मैच ही खेले हैं जिसमें दो में उसे जीत मिली है. इसके बाद दूसरे नंबर पर श्रीलंका की टीम है, श्रीलंकाई टीम ने अबतक दो मैच खेले हैं और एक टेस्ट मैच जीतने में सफल रही है. श्रीलंका का PCT 66.67 है. ऐसे में अब भारत के पास आने वाले सीरीज को जीतकर श्रीलंका को टॉप 2 से बाहर करने का मौका होगा.

कोच गंभीर को बर्थडे गिफ्ट

आज यानी 14 अक्टूबर, हेड कोच गौतम गंभीर का बर्थडे है. बर्थडे के दिन भारत ने टेस्ट मैच जीतकर उनको बर्थडे गिफ्ट दी है. बता दें कि बतौर कोच गंभीर का यह पहला टेस्ट सीरीज जीत है. इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 2--2 की बराबरी पर रही थी.

टॉप 2 में पहुंचने के लिए क्या करना होगा भारतीय टीम को

अब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. 4 नवंबर से सीरीज की शुरुआत होगी, सीरीज का पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा. इसके बाद सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी के मैदान पर खेला जाएगा, इस सीरीज को भारत जीतने में सफल रहा तो WTC में भारत टॉप 2 में पहुंच सकता है. इसके अलावा अगले साल भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है. वहीं, भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 टेस्ट मैच खेलने हैं जिसमें दो घर पर और दो टेस्ट मैच न्यूजीलैंड जाकर खेलना है.

WTC पॉइंट सिस्टम कैसे काम करता है?

ICC के नियमों के अनुसार, एक टीम को जीत के लिए 12 अंक दिए जाते हैं. मैच बराबर होने पर 6 अंक और ड्रॉ होने पर 4 अंक मिलते हैं. सभी टीमों को जीते गए अंकों के प्रतिशत के अनुसार रैंक किया जाता है. धीमी ओवर गति के लिए अंक काटे जाते हैं. टॉप दो टीमें 2027 में फाइनल खेलेंगी.