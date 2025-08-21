आखिर इस मोड़ पर जाकर हो जाता है किसी बॉलर का अवैध एक्कशन, डिटेल से जानें

South Africa All Rounder Prenelan Subrayen: साउथ अफ्रीका के स्पिन ऑलराउंडर प्रीनेलन सुब्रायन की मंगलवार को केर्न्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के बाद संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के लिए रिपोर्ट की गई है. आईसीसी ने बुधवार को कहा कि मैच अधिकारियों की रिपोर्ट में 31 साल के खिलाड़ी के गेंदबाजी एक्शन की वैधता को लेकर चिंता जताई गई है. आईसीसी ने पुष्टि की है कि सुब्रायन के गेंदबाजी एक्शन की वैधता का पता लगाने के लिए आईसीसी की मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग केंद्र में उनके गेंदबाजी एक्शन का मूल्यांकन किया जाएगा.

बता दें कि 19 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केर्न्स में खेले गए पहले वनडे के बाद मैच ऑफिशियल्स ने उनके एक्शन पर सवाल उठाए हैं. प्रेनेलेन सब्रेन ने इसी मैच से वनडे डेब्यू किया था और 10 ओवरों का स्पेल डालते हुए एक विकेट चटकाने में कामयाब हुए थे.

आखिर अवैध गेंदबाजी एक्शन कैसे मानी जाती है

क्रिकेट में एक अवैध गेंदबाजी एक्शन, जिसे अक्सर 'थ्रोइंग' या 'चकिंग'कहा जाता है, तब होता है जब कोई गेंदबाज गेंद फेंकते समय अपनी कोहनी को अनुमेय सीमा (15 डिग्री) से ज्यादा सीधा कर लेता है. इसका मतलब है कि गेंदबाज गेंद को 'गेंदबाजी' करने के बजाय 'थ्रोइंग' कर रहा माना जाता है, जो नियमों के विरुद्ध है. 15 डिग्री की सीमा उस समय से मापी जाती है जब गेंदबाज का हाथ क्षैतिज स्थिति में पहुंता है और गेंद छोड़ने के बिंदु तक रहता है.

नियम

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) अवैध गेंदबाजी एक्शन को उस एक्शन के रूप में परिभाषित करती है जिसमें गेंदबाज की कोहनी गेंद फेंकते समय 15 डिग्री से ज्यादा मुड़ जाती है.

कोण मापना

कोण उस बिंदु से मापा जाता है जहां गेंदबाज का हाथ क्षैतिज स्थिति में पहुंचता है और गेंद छोड़ने के बिंदु तक रहता है.

यह अवैध क्यों है

गेंदबाज को गेंद फेंकते समय अपनी कोहनी को जरूरत से ज्यादा सीधा करने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे गति या स्पिन बढ़ने का अनुचित लाभ मिलता है.

यह भी पढ़ें- IND vs PAK: एशिया कप में किसका पकड़ा भारी, भारत या पाकिस्तान? जानें किसने किसको कितनी बार हराया