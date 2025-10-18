पाकिस्तान की कायराना हरकत से तिलमिलाए नबी, नायब और फारूकी, हवाई हमले में 3 अफगान क्रिकेटरों की हुई मौत

Mohammad Nabi, Gulbadin Naib Pained After Pakistan Airstrikes Kill 3 Players Brutal Act: मौजूदा समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात काफी तनावपूर्ण हैं. दोनों देशों के बीच जारी भारी बमबारी और गोलीबारी में तीन अफगान क्रिकेटरों की मौत हो गई है. जिसके बाद स्थिति काफी नाजुक है. अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद नबी समेत फजलहक फारूकी और गुलबदीन नायब ने जान गंवाने वाले क्रिकेटरों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. टोलो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से किए गए ताजा हवाई हमलों में कम से कम 10 अफगान लोगों के मारे जाने की पुष्टी हुई है. तालिबानी अधिकारियों ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने युद्धविराम का उल्लंघन करते हुए पक्तिका प्रांत में तीन जगहों पर बमबारी की है.

एसीबी ने तीन क्रिकेटरों के मौत की पुष्टि की

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने बयान जारी करते हुए बताया है कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए ताजा हवाई हमलों में तीन स्थानीय क्रिकेटरों की मौत हो गई है. ये तीनों क्रिकेटर शाराना से जब मैच खेलकर लौट रहे थे. तब उनकी दुखद पूर्ण परिस्थितियों में मौत हो गई. जिसके बाद एसीबी ने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ नवंबर में खेले जाने वाले त्रिकोणीय सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है.

पाकिस्तान की तरफ से किए गए इस 'कायरतापूर्ण सैन्य हमले' की निंदा करते हुए अफगान ऑलराउंडर गुलबदीन नायब ने कहा कि यह 'क्रूर कृत्य' अफगानिस्तान की भावना को तोड़ नहीं पाएगा.

कायरतापूर्ण सैन्य हमले से दुखी हैं: नायब

हवाई हमले की निंदा करते हुए नायब ने लिखा है, 'हम पक्तिका के अरगुन में हुए कायरतापूर्ण सैन्य हमले से बेहद दुखी हैं. जिसमें निर्दोष नागरिक और हमारे साथी क्रिकेटर शहीद हो गए हैं. पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया गया यह क्रूर कृत्य हमारे लोगों, गौरव और स्वतंत्रता पर हमला है. मगर यह हमला अफगानिस्तान की भावना को कभी तोड़ नहीं पाएगा.'

We are deeply saddened by the cowardly military attack in Argun, Paktika, that martyred innocent civilians and fellow cricketers. This brutal act by the Pakistani army is an assault on our people, pride, and independence.but it will never break the Afghan spirit. — Gulbadin Naib (@GbNaib) October 17, 2025

फजलहक फारूकी ने कहा अक्षम्य अपराध है

अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी ने इस घटना को जघन्य और अक्षम्य करार दिया है. उन्होंने लिखा है, 'अत्याचारियों की तरफ से निर्दोष नागरिकों और हमारे घरेलू क्रिकेटरों का नरसंहार एक जघन्य एवं अक्षम्य अपराध है. अल्लाह शहीदों को जन्नत में जगह दें और अपराधियों पर प्रकोप बरसाएं.'

انالله واناالیه راجعون



د ظالمانو لخوا د ملکي وګړو او زموږ د کورني کرکټ لوبغاړو شهیدانېدل یو ستر نه بښونکی جنایت دی، شهیدانو ته دې لوی خدای جنت فردوس نصیب کړي او ظالمان دې خدای ج ذلیل او په خپل قهر ګرفتار کړي.

د لوبغاړو او ملکي وګړو شهیدانول افتخار نه بلکه د بیغرتۍ آخري

حد دی!… — fazalhaq farooqi (@fazalfarooqi10) October 17, 2025

क्रिकेटरों की मौत से दुखी हैं नबी

पाकिस्तान की तरफ से किए गए हवाई हमलों में हुए खिलाड़ियों की मौत से मोहम्मद नबी को गहरा धक्का लगा है. उन्होंने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस हमले से पुरा देश शोक में है. नबी ने फेसबुक पर अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, 'आर्गन जिले के पक्तिका के उन वीर खिलाड़ियों की दुखद भरी खबर सुनकर बहुत दुख हो रहा है, जो एक दोस्ताना मैच खेलकर लौट रहे थे. तब पाकिस्तानी सेना ने उनपर हमला कर दिया. यह घटना न केवल पक्तिका के लिए बल्कि पूरे अफगान क्रिकेट परिवार और राष्ट्र के लिए काफी दुखदाई है. निर्दोष खिलाड़ियों के परिवारजनों, दोस्तों और पक्तिका के लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना.'

अफगानिस्तान करेगा जवाबी कार्रवाई

आपको बता दें कई दिनों की लड़ाई के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान युद्धविराम पर सहमत हुए था. मगर इस हमले के साथ ही पाकिस्तान ने एक बार फिर से युद्धविराम का उल्लंघन कर दिया है. तालिबान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएफपी के साथ हुई बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान ने संघर्ष विराम तोड़ दिया है और पक्तिका प्रांत में तीन स्थानों पर बमबारी की है. अब अफगानिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा.

