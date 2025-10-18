विज्ञापन
NDTV World Summit 2025 में आगरकर ने खोला चयन करने का राज, विराट, रोहित, शमी पर लगा '3-F' टेस्ट

NDTV World Summit 2025: अजीत आगरकर ने NDTV वर्ल्ड समिट में विराट कोहली, रोहित शर्मा से लेकर मो. शमी तक के भविष्य और चयन पर खुलकर बातें की है.

Ajit Agarkar
  • मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 विश्व कप में खेलने पर स्पष्ट जवाब दिए हैं
  • आगरकर ने कहा कि चयन में फिटनेस, फॉर्म और भविष्य को ध्यान में रखते हुए टीम का निर्माण किया जाता है
  • मो. शमी को इंग्लैंड दौरे के लिए फिटनेस कारणों से चयन से बाहर रखा गया है, लेकिन उनका संपर्क खुला है
टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर NDTV वर्ल्ड समिट की रौनक बनकर आये और विराट कोहली, रोहित शर्मा से लेकर मो. शमी के भविष्य और चयन पर भी खुलकर बातें कीं और कई राज खोले.  

विराट-रोहित को लेकर किसका फैसला

विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर उनसे सीधे सवाल किये गये और आगरकर ने उनके दो टूक जवाब भी दिये. आगरकर ने कहा, 'ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी हैं. हम टीम चयन करते वक्त चाहते हैं कि अनुभवी खिलाड़ियों का साथ रहे. लेकिन इन्होंने WTC (वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप) के साइकिल को देखते हुए खुद ही टेस्ट मैच नहीं खेलने का फैसला किया और हमें उनके फैसले का रिस्पेक्ट करना चाहिए.' 

लगातार नहीं होगी परीक्षा

47 साल के मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि वनडे वर्ल्ड कप से पहले हर सीरीज में इनकी परीक्षा होती रहेगी. उन्होंने कहा कि इनका होना टीम के लिए फायदे की बात है. 

सब नहीं हो सकते संतुष्ट

BCCI के मुख्य चयनकर्ता अजीत आगरकर ने कहा कि चयनकर्ता बनना बड़ी जिम्मेदारी की बात है. उन्होंने कहा, 'आप 150 खिलाड़ी भी चुनते हैं तो कुछ खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं.' उन्होंने ये भी कहा कि ये मजबूत बेंच का इशारा करता है.  

टीम चयन का '3-F' फॉर्मूला 

टीम इंडिया के चयन को लेकर आगरकर ने ये साफ किया कि चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट की सोच क्या है? अजीत आगरकर ने साफ किया कि टीम चुनते वक्त खिलाड़ियों का फिटनेस सबसे अहम बात है. उन्होंने कहा कि फॉर्म का भी ख्याल रखना पड़ता है. जबकि, आधी आंख टीम के फ्यूचर पर भी रखनी पड़ती है. मतलब, Fitness, Form और Future (फिटनेस-फॉर्म और फ्यूचर) का ध्यान रखकर ही टीम का चयन किया जाता है. 

शमी क्यों हैं बाहर?

मो. शमी को लेकर भी उन्होंने साफ किया कि वो बेशक शादार खिलाड़ी हैं. लेकिन फिटनेस की वजह से शमी का चयन इंग्लैंड दौरे के लिए नहीं हो पाया. शमी के खुद के फिटनेस के दावे पर उन्होंने कहा कि अगर शमी उनसे बात करें तो वो उसका जवाब दे सकते हैं. 26 टेस्ट में 58 और 191 वनडे में 288 विकेट लेने वाले आगरकर ने कहा कि उनका फोन हमेशा खुला रहता है. ये भी कहा कि अगर शमी आगे फिट होते हैं तो कौन जानता है कि टीम इंडिया के लिए उनका आगे क्या भविष्य हो?

लीगैसी खिलाड़ी- छोड़ जाएगे विरासत

लॉर्ड्स टेस्ट में शतक लगाने वाले चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों में से एक अजीत आगरकर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर साफ किया कि ये (विराट और रोहित) लीगैसी खिलाड़ी हैं. यानी इन्होंने जो कुछ हासिल किया है वो एक अच्छी विरासत छोड़कर जाएंगे. 

आगरकर ने खुद के लिए भी कहा कि वो बतौर चयनकर्ता टीम इंडिया को एक अच्छे स्पेस में छोड़कर जाना चाहते हैं. यानी जब वो जाएं तो टीम इंडिया ना सिर्फ कामयाब रहे, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार दिखे.

India, Ajit Agarkar, Cricket
