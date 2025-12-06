विज्ञापन
पाकिस्तान ने फिर शुरू किए अफगानिस्तान पर हमले, मिल रहा मुंहतोड़ जवाब

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक, इस हफ्ते शुरू हुई शांति वार्ता विफल होने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर भारी गोलीबारी हुई है.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच तनाव.
  • पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया है. पाक ने कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में फिर हमला किया है.
  • अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि पाक के हमलों का जवाब इस्लामिक अमीरात बल दे रहे हैं.
  • दोनों देशों के बीच शांति वार्ता विफल रहने के बाद सीमा पर भारी गोलीबारी हुई और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है. अफगानिस्तान की ओर पाक के हमले शुक्रवार को एक बार फिर शुरू हो गए. सोमवार को भी पाक ने आधी रात हमला किया था. एक बार फिर से पाकिस्तान ने कंधार के स्पिन बोल्डक ज़िले में अफगानिस्तान की तरफ हमले करना शुरू किया. अफगानिस्तान भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है. 

ये भी पढ़ें- कतर के अनुरोध पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रद्द की: उप प्रधानमंत्री डार

पाक ने अफगान की ओर फिर बरसाईं गोलियां 

अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि पाकस्तान के हमलों के बाद इस्लामिक अमीरात बलों ने जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक, इस हफ्ते शुरू हुई शांति वार्ता विफल होने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर भारी गोलीबारी हुई है. पाकिस्तानी सेना ने कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में गोलीबारी की. 

पाक का अफगान सेना पर फायरिंग का आरोप

वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने अफगान सेना पर चमन बॉर्डर पर बिना उकसावे के गोलीबारी करने का आरोप लगाया.उन्होंने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह सतर्क है और अपनी क्षेत्रीय अखंडता और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. बता दें कि फायरिंग की ये घटनाएं दोनों देशों के बीच शांति वार्ता बिना किसी सफलता के खत्म होने के दो दिन बाद हुई, हालांकि दोनों पक्ष सीजफायर जारी रखने पर सहमत हुए थे.

बेनतीजा रही बैठक तो फिर बढ़ा तनाव

पिछले हफ्ते नए सिरे से सऊदी अरब में वार्ता हुई थी. कतर, तुर्की और सऊदी अरब की तरफ से आयोजित बैठकों का मकसद अक्टूबर में बॉर्डर पर हुई घातक झड़पों के बाद तनाव कम करना था. लेकिन इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान पर पाक पर हमले करने का आरोप लगाया.

