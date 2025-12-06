पाकिस्तान ने फिर शुरू किए अफगानिस्तान पर हमले, मिल रहा मुंहतोड़ जवाब

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है. अफगानिस्तान की ओर पाक के हमले शुक्रवार को एक बार फिर शुरू हो गए. सोमवार को भी पाक ने आधी रात हमला किया था. एक बार फिर से पाकिस्तान ने कंधार के स्पिन बोल्डक ज़िले में अफगानिस्तान की तरफ हमले करना शुरू किया. अफगानिस्तान भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है.

पाक ने अफगान की ओर फिर बरसाईं गोलियां

अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि पाकस्तान के हमलों के बाद इस्लामिक अमीरात बलों ने जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक, इस हफ्ते शुरू हुई शांति वार्ता विफल होने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर भारी गोलीबारी हुई है. पाकिस्तानी सेना ने कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में गोलीबारी की.

Unfortunately, this evening the Pakistani side once again launched attacks towards Afghanistan in the Spin Boldak district of Kandahar, prompting the Islamic Emirate forces to respond. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) December 5, 2025

पाक का अफगान सेना पर फायरिंग का आरोप

वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता मुशर्रफ जैदी ने अफगान सेना पर चमन बॉर्डर पर बिना उकसावे के गोलीबारी करने का आरोप लगाया.उन्होंने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह सतर्क है और अपनी क्षेत्रीय अखंडता और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. बता दें कि फायरिंग की ये घटनाएं दोनों देशों के बीच शांति वार्ता बिना किसी सफलता के खत्म होने के दो दिन बाद हुई, हालांकि दोनों पक्ष सीजफायर जारी रखने पर सहमत हुए थे.

बेनतीजा रही बैठक तो फिर बढ़ा तनाव

पिछले हफ्ते नए सिरे से सऊदी अरब में वार्ता हुई थी. कतर, तुर्की और सऊदी अरब की तरफ से आयोजित बैठकों का मकसद अक्टूबर में बॉर्डर पर हुई घातक झड़पों के बाद तनाव कम करना था. लेकिन इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान पर पाक पर हमले करने का आरोप लगाया.