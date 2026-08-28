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'छह या सात कोच बैठे होते हैं' कोलंबो टेस्ट के बाद पूर्व भारतीय स्टार ने शुभमन गिल, गौतम गंभीर पर उठाए सवाल

मोहम्मद कैफ़ ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान सोनल दिनुशा की कमज़ोरी का पता न लगा पाने के लिए शुभमन गिल और उनकी टीम पर सवाल उठाए है.

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'छह या सात कोच बैठे होते हैं' कोलंबो टेस्ट के बाद पूर्व भारतीय स्टार ने शुभमन गिल, गौतम गंभीर पर उठाए सवाल
Mohammad Kaif questions Shubman Gill and Gautam Gambhir

श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने शुभमन गिल और उनकी टीम से सवाल किया कि वे सोनल दिनुशा की कमजोरी क्यों नहीं ढूंढ पाए. दिनुशा ने दूसरी पारी में 264 गेंदों पर नाबाद 133 रन बनाए, जिससे श्रीलंका ने भारत के खिलाफ मैच ड्रॉ कराने में कामयाबी हासिल की. ​​कैफ ने कहा कि सपोर्ट स्टाफ और रिसर्च के लिए काफी जानकारी होने के बावजूद, भारत इस बल्लेबाज को आउट करने की कोई योजना नहीं बना पाया. सोनी स्पोर्ट्स पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय मैनेजमेंट को यह पता लगाना चाहिए था कि दिनुशा के खिलाफ 'फुल-लेंथ' गेंदों का इस्तेमाल कैसे किया जाए.

भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना ​​है कि कोलंबो के आखिरी दिन भारतीय गेंदबाजों ने सोनल के खिलाफ कोई प्लान नहीं बनाया था. कैफ ने कहा,"हर बल्लेबाज़ में कोई न कोई कमी होती है. आपको बस यह पता लगाना होता है कि कमी कहां है. मैं सिर्फ़ गिल की बात नहीं कर रहा हूं. मैं पूरी बॉलिंग यूनिट और कोचिंग स्टाफ़ की बात कर रहा हूं."

 सब लोग साथ बैठकर चर्चा करते हैं कि उसने गाले में शतक लगाया था, और अब जब वह आएगा तो हम उसे कैसे फंसा सकते हैं. रणनीति के लिहाज़ से, मैं मानता हूं कि उन्होंने कम अटैक किया, कल फ़ील्ड खुली हुई थी, और ड्राइव वाली गेंद नहीं डाली गई."

"सारांश जैन ने उसके शतक के बाद उसे उसी तरह आउट किया था. मोहम्मद सिराज ने फ़ुल लेंथ गेंद डाली थी, और उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे ड्राइव खेलना पसंद नहीं है. उसे उस एरिया में शॉट खेलना पसंद नहीं है. आप भारत की बात कर रहे हैं. यह कोई क्लब मैच नहीं है कि आप देर से पहुंचे, वहां वीडियो एनालिस्ट बैठा होता है, स्टैट्स वाला व्यक्ति बैठा होता है, और छह या सात कोच बैठे होते हैं."

कैफ़ ने यह भी बताया कि भारत के बॉलिंग अटैक के पास पांचवें दिन की पिच पर गेंदबाज़ी करने का अनुभव नहीं था और उन्होंने इस सीरीज में कभी भी दिनुशा के खिलाफ गेंदबाजी नहीं की थी. 

उन्होंने कहा, "हमारे आज के युवा गेंदबाज़ ऐसी पिच पर बहुत कम खेलते हैं. वे पांचवें दिन नहीं खेलते. टेस्ट मैच इतना लंबा नहीं चलता. इसलिए उन्हें यह भी नहीं पता कि इससे कैसे निपटना है, और हमने इस बल्लेबाज को नहीं देखा है. मान लीजिए कि आप जो रूट का सामना कर रहे हैं, तो रवींद्र जडेजा ने उनके ख़िलाफ़ गेंदबाज़ी की है, इसलिए आप योजना बना सकते हैं."

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