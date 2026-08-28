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'बिल्कुल बेतुका' अनाया बांगड़ को ऑस्ट्रेलिया में मिली खेलने की परमिशन तो भड़की दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर

दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर मारिज़ैन कैप ने ट्रांस एथलीट के तौर पर अनाया बांगड़ को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा खेलने की अनुमति देने के फैसले का विरोध किया है.

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'बिल्कुल बेतुका' अनाया बांगड़ को ऑस्ट्रेलिया में मिली खेलने की परमिशन तो भड़की दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर
Marizanne Kapp on Anaya Bangar

दक्षिण अफ्रीका की ऑलराउंडर मारिज़ैन कैप ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के उस फैसले का कड़ा विरोध किया है, जिसमें ट्रांसजेंडर क्रिकेटर अनाया बांगर को देश के कम्युनिटी क्रिकेट सर्किट में खेलने और आगे चलकर एलीट विमेंस बिग बैश लीग (WBBL) में खेलने का मौका मिल सकता है. मारिज़ैन अब तक दक्षिण अफ्रीका के लिए चार टेस्ट, 162 वनडे और 126 T20I मैच खेल चुकी हैं और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है. अनाया को मिली मंज़ूरी के बारे में एक न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए मारिज़ैन ने WBBL के ऑफ़िशियल हैंडल को टैग करते हुए लिखा, "बिल्कुल बेतुका, इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए."

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बैटिंग कोच संजय बांगर की संतान अनाया ने कम्युनिटी क्रिकेट में अपनी भागीदारी की स्थिति के बारे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से औपचारिक सूचना मिलने की पुष्टि की. अनाया, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में थाईलैंड में जेंडर-अफ़र्मिंग सर्जरी करवाई थी, ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करने पर राहत जताई और बताया कि वह ऑस्ट्रेलिया में फिर से खेलने के लिए एक क्लब ढूंढ रही हैं.

मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाया ने कहा,"यह मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, खासकर यह जानने के बाद कि मैं क्रिकेट खेल सकती हूं.एक समय ऐसा भी आया था जब मुझे लगा कि मैं कभी दोबारा क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगी, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे एक और मौका दिया."

शुरुआत में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से संपर्क करने के बाद भी कोई औपचारिक जवाब न मिलने पर, अनाया ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का रुख किया. एक आधिकारिक जवाब में, CA की इंटीग्रिटी हेड जैकी पार्ट्रिज ने उनकी पात्रता तय करने वाले नियमों का ब्यौरा दिया.

"मार्च 2027 तक, आप ऑस्ट्रेलिया के किसी भी राज्य या क्षेत्र में प्रीमियर क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पात्र हैं. नियमों के तहत प्रीमियर क्रिकेट को एलीट क्रिकेट के बजाय कम्युनिटी क्रिकेट के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए इन प्रतियोगिताओं में आपकी भागीदारी पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा." जैकी ने कहा,"उस तारीख (मार्च 2027) से एलीट क्रिकेट के लिए आपकी पात्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर आप एक ब्लड टेस्ट करवाएं जिससे यह पुष्टि हो सके कि आपका सीरम टेस्टोस्टेरोन स्तर शर्तों के अंदर हो."

हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के नियम उन ट्रांसजेंडर महिलाओं को इंटरनेशनल महिला मैचों में हिस्सा लेने से रोकते हैं जो पुरुष के तौर पर प्यूबर्टी (यौवन) से गुजरी हैं, लेकिन BCCI ने घरेलू मैचों में उनकी भागीदारी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक रुख तय नहीं किया है.पुरुष से महिला बनने से पहले, अनाया ने मुंबई के लिए टेस्ट बैटर सरफ़राज़ खान और उनके भाई मुशीर खान के साथ एज-ग्रुप क्रिकेट खेला था और इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट भी खेला था.

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