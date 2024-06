विराट कोहली के पीछे पड़ा पूर्व पाकिस्तानी कप्तान, इसलिए बताया स्वार्थी

Mohammad Hafeez Calls Virat Kohli Selfish: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने एक बार फिर विराट कोहली के ऊपर हमला बोला है. उनका कहना है कि वर्ल्ड कप 2023 में दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाफ खेली गई उनकी शतकीय पारी स्वार्थ से भरा हुआ था. 43 वर्षीय पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर के मुताबिक, 'वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली का शतक स्वार्थ से भरा हुआ था. मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूं. उन्होंने अपने 100वें शतक के लिए कई सारी गेंदें लीं और व्यक्तिगत उपलब्धि के चक्कर में आखिरी ओवरों में बड़ा शॉट नहीं लगा रहे थे.'

बता दें मोहम्मद हफीज के उस शतक के बारे में बात कर रहे हैं जो उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के दौरान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन में लगाया था. इस शतक के साथ ही उन्होंने वनडे फॉर्मेट में सचिन तेंदुलकर (49) के सर्वाधिक शतकों की बराबरी की थी. यहां उन्होंने ब्लू टीम के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 121 गेंदों का सामना किया था. इस बीच 10 चौके की मदद से नाबाद 101 रन बनाने में कामयाब हुए थे.

Mohammad Hafeez said "Virat Kohli's hundred against South Africa in the World Cup was selfish, and I still stand by this statement. He took a lot of balls to reach his 100, and was not playing big shots in search of a personal milestone" 🇮🇳🤯🤯🤯#T20WorldCup #T20WorldCup2024 pic.twitter.com/YAA8NByPyu