Ramiz Raja: "आपकी हरकतें...", रमीज राजा ने की शान मसूद को नीचा दिखाने की कोशिश, मोहम्मद आमिर का फूटा गुस्सा, मचाया बवाल

Mohammad Amir on Shan Masood vs Ramiz Raja: पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 2-1 से टेस्ट सीरीज हरा दिया. साल 2021 के बाद पहली बार पाकिस्तान की टीम अपने घर पर सीरीज जीतने में सफल रही है. शान मसूद की कप्तानी में 4 साल के बाद पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में जीत मिली है. वहीं, पाकिस्तान की जीत के बाद कमेंटेटर रमीज राजा (Ramiz Raja) पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद (एhan Masood )के साथ बात की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बातचीत के दौरान रमीज राजा, पाकिस्तानी कप्तान को लेकर काफी कुछ कहते नजर आए हैं. जिसको लेकर पाकिस्तानी फैन्स निराश हैं और साथ ही पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट मोहम्मद आमिर काफी गुस्सा हो गए हैं.

दरअसल, लाइव टीवी में इंटरव्यू करने के दौरान रमीज राजा ने शान मसूद से कहा, "अब दो बातें हैं जिसपर नजर रहेगी, एक तो कि सीम वाली परिस्थिती में आप कैसे खेलेंगे और दूसरा ये कि ये सिर्फ तुक्का है कि आगे भी ऐसा ही परफॉर्मेंस होगा.आपको 6 टेस्ट में लगातार हार मिली थी". इतना कहने के बाद रमीज राजा हंसने लग जाते हैं.

इसपर शान मसूद थोड़े निराश होते हैं लेकिन सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं. "रमीज भाई.. हमें यह जीत बेहद जरूरी थी. हम अपने देश और फैन्स के लिए अच्छा करना चाहते थे. पाकिस्तान ने जीता है. मैं काफी खुश है कि पाकिस्तान जीता है"

वहीं, रमीज राजा और शान मसूद के इसी इंटरव्यू को लेकर मोहम्मद आमिर ने रिएक्ट किया और पूर्व पाकिस्तानी कप्तान को ऐसे सवाल पूछने के लिए फटकार लगाई है.

मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) ने कहा, "मैं देख भी रहा था. हालांकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान बोर्ड ने भी देखा होगा और वो रमीज राजा पर भी एक्शन लेने वाले होंगे. आप देखिए पाकिस्तान को शानदार जीत मिली थी. पास में वहां कप्तान शान मसूद बैठे थे और एक हमारी एंकर थीं. आपके पास एक विनिंग कप्तान आया है. आप उससे ऐसे सवाल पूछे जिससे टीम और भी मोटिवेट हो..आप उससे पॉजिटिव सवाल पूछे.. ना कि आपने ऐसा क्यों किया. आपने ऐसे शॉट क्यों मारे.."

मोहम्मद आमिर ने आगे कहा, 'आपने सीरीज जीता है आपको अगले प्लान क्या होंगे. इस बारे में बात करें, आप विनिंग कप्तान का मजाक बना रहे हैं. आप सवाल पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया. 6-0 का रिकॉर्ड कैसे बन गया था. आप ये कैसे खेल सकते हैं". पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने कहा, "आप पढ़ें लिखे लोग हैं और हरकतें भी पढ़ें लिखे वाले लोगों की तरह करनी चाहिए न.. ये क्या सवाल है. अपनी टीम का जहां क्रेडिट बनता है वहां दो.. आप क्यों कमियां निकाल रहे थे. "

आमिर ने कहा कि, "मैंने वो इंटरव्यू देखा, मुझे काफी दुख हो रहा था. कितना समय हो गया है आपको कमेंट्री करते हुए..माइक पकड़ें हुए और आप ऐसे सवाल उस खिलाड़ी से पूछ रहे हैं जिसने आपको टेस्ट जीताई है. आप विनिंग कप्तान से बात कर रहे हैं. आपको इतना भी समझ नहीं है कि आपको कैसे बात करनी है. मुझे पूरा यकीन है कि शान को बुरा लगा होगा.. लेकिन वो इतना पढ़ा-लिखा लड़का कि उसने रिएक्शन नहीं दिया है. लेकिन वह इंटरव्यू देखकर मुझे काफी बुरा लग रहा था. मैंने आज जो वीडियो बनाई है वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे लड़के इस जीत का जश्न मनाएं ने कि ऐसी बातों के लेकर बैठें, उन्हें पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए."

