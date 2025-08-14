विज्ञापन
विशेष लिंक

कराची में आज़ादी का जश्न मातम में बदला, हवाई फायरिंग से 3 की मौत, 60 घायल

रेस्क्यू अधिकारियों के अनुसार, हवाई फायरिंग से 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी हैं. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. 

Read Time: 2 mins
Share
कराची में आज़ादी का जश्न मातम में बदला, हवाई फायरिंग से 3 की मौत, 60 घायल
  • कराची में स्वतंत्रता दिवस के जश्न के दौरान हवाई फायरिंग से तीन लोगों की मौत हुई जिसमें एक बच्ची भी शामिल है
  • हवाई फायरिंग के कारण साठ से अधिक लोग घायल हुए जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और कई की हालत गंभीर है
  • पुलिस ने विभिन्न इलाकों में हुई फायरिंग की घटनाओं की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कराची:

पाकिस्तान के कराची शहर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न खून से लाल हो गया. जियो न्यूज़ के मुताबिक, आज़ादी की खुशियों में डूबी भीड़ ने जब "रेकलैस" यानी लापरवाह तरीके से हवाई फायरिंग शुरू की, तो वह जानलेवा साबित हुई. इस दौरान गोलियां लगने से तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक वरिष्ठ नागरिक और मात्र 8 साल की बच्ची भी शामिल है.

60 से ज्यादा लोग घायल

रेस्क्यू अधिकारियों के अनुसार, हवाई फायरिंग से 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी हैं. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि जैसे ही रात होते ही लोग सड़कों पर उतरे, मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में जुलूस निकाले, उसी दौरान कई जगहों पर फायरिंग की घटनाएं शुरू हो गईं.

सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि कराची के अलग-अलग इलाकों में फायरिंग हुई, पुलिस ने बताया कि हवा फायरिंग की घटना अक्सर होती है. जो कई बार खतरनाक साबित होती है. स्थानीय प्रशासन ने बताया कि कई जगहों पर फायरिंग करने वालों की पहचान की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ऐसे जश्न में जान जोखिम में डालने वाले हथियारों का इस्तेमाल न करें.

गौरतलब है कि पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हवाई फायरिंग की घटनाएं जानलेवा बन चुकी हैं. सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही चेतावनी दी थी, बावजूद इसके कराची की सड़कों पर फायरिंग रोकने में प्रशासन नाकाम रहा.

ये भी पढ़ें-: क्या बदलेगा 'सुप्रीम' फैसला? आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच आज करेगी सुनवाई

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Karachi Independence Day Firing, Pakistan Aerial Firing Deaths
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com