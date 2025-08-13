30 दिन तक आजमा लें ये 3 नुस्खे, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया सारे सफेद बाल हो जाएंगे काले

Ayurvedic Remedy For White Hair: आजकल कम उम्र में बालों का सफेद होना एक आम समस्या बन चुकी है. 20-25 की उम्र में ही सिर पर सफेद बाल नजर आने लगते हैं. इसके पीछे हेल्थ एक्सपर्ट्स गलत खानपान, स्ट्रेस, प्रदूषण, नींद की कमी और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट के ज्यादा इस्तेमाल को अहम वजह बताते हैं. अब, सफेद बालों को छिपाने के लिए ज्यादातर लोग हेयर डाई का सहारा लेते हैं, लेकिन यह केवल अस्थायी समाधान है, साथ ही लंबे समय तक हेयर डाई लगाने से बालों को और नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में सफेद बालों को फिर से काला बनाने के लिए आप नेचुरल तरीकों की मदद ले सकते हैं.

मशहूर आयुर्वेदिक और यूनानी एक्सपर्ट डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर में ऐसे तीन आसान और असरदार नुस्खे बताए हैं, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के सफेद बालों को काला करने और समय से पहले सफेद होने से रोकने में असर दिखा सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

नंबर 1- आंवला और ब्रह्मी पाउडर

इस रेमेडी में आंवला और ब्रह्मी पाउडर को बराबर मात्रा में मिलाकर एक एयरटाइट डिब्बे में रख लें. रोज सुबह खाली पेट 5 ग्राम (लगभग 1 चम्मच) इस मिश्रण को गुनगुने पानी के साथ लें. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट बताते हैं, यह पित्त दोष को संतुलित करता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, उन्हें अंदर से पोषण मिलता है और बालों का प्राकृतिक रंग बना रहता है.

दूसरी रेमेडी में डॉक्टर जैदी बालों को धोने के लिए एक हर्बल शैंपू बनाने की सलाह देते हैं. इसके लिए आंवला, रीठा, शिकाकाई और भृंगराज पाउडर को बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें. रात में 1 टेबलस्पून पाउडर को एक गिलास पानी में भिगो दें. सुबह इस पानी को तब तक उबालें, जब तक ये आधा न रह जाए. इसके बाद पानी को ठंडा करके छान लें और इसी पानी से बाल धोएं.

डॉक्टर जैदी के मुताबिक, हफ्ते में 2-3 बार इसका इस्तेमाल करें. यह प्राकृतिक शैंपू बालों को साफ, मुलायम और पोषित बनाता है, साथ ही इससे भी बाल नेचुरल तरीके से काले होने लगते हैं.

नंबर 3- तेल मसाज

इन सब से अलग बालों को काला करने के लिए डॉक्टर जैदी एक खास तेल बनाकर इससे मसाज करने की सलाह देते हैं. तेल बनाने के लिए 100ml नारियल के तेल में 100 ml तिल का तेल मिला लें. अब, एक लोहे की कढ़ाई में ये तेल डालें, इसमें एक मुट्ठी करी पत्ता डालकर धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक पत्ते काले न हो जाएं. तय समय बाद तेल को ठंडा करके छान लें और कांच के जार में भर लें.

डॉक्टर हफ्ते में 2-3 बार इस तेल से हल्के हाथों से स्कैल्प की मालिश करने की सलाह देते हैं. यह तेल जड़ों को मजबूत करता है, झड़ना रोकता है और समय के साथ बालों को काला करने में भी असर दिखाता है.

डॉक्टर जैदी बताते हैं, ये तीनों नुस्खे एक साथ मिलकर बिना किसी साइड इफेक्ट के बालों को अंदर से पोषण, बाहर से सुरक्षा और प्राकृतिक रंग देते हैं. लगातर 30 दिनों तक आजमाने पर आपको कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.