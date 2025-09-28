मिथुन मन्हास बने BCCI के नए अध्यक्ष, राजीव शुक्ला बतौर उपाध्यक्ष बरकरार

BCCI New President: पूर्व क्रिकेटर मिथुन मिन्हास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं. 28 सितंबर को मुंबई में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के समापन के बाद, मिथुन मन्हास को आधिकारिक तौर पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. मिन्हास खासकर घरेलू क्रिकेट में अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे. अपने घरेलू क्रिकेट के करियर में मिथुन मिन्हास ने 157 फर्स्ट क्वलास मैच में 9714 रन बनाए हैं. उनके नाम 27 शतक और 49 अर्धशतक दर्ज है. 91 टी-20 मैच में उन्होंने 1170 रन बनाए थे.(Mithun Manhas, ex-Delhi cricketer, elected as new BCCI president)

A momentous occasion to celebrate!

Mithun Manhas has been officially declared as the new President of the ‘Board of Control for Cricket in India' #BCCI.

What a providential Sunday for the erstwhile district of Doda, one of the remotest parts of Jammu & Kashmir, which incidentally… pic.twitter.com/I6PpEMtH2T — Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) September 28, 2025

रोजर बिन्नी के बाद, मन्हास को भारतीय क्रिकेट प्रशासन का मार्गदर्शन करने की ज़िम्मेदारी मिली है, जिसमें विकास, प्रदर्शन और नवाचार के बीच संतुलन बनाने की दृष्टि शामिल है. इसके अलावा राजीव शुक्ला को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो क्रिकेट प्रशासन और रणनीतिक योजना, दोनों में व्यापक अनुभव रखते हैं.

देवजीत सैकिया को मानद सचिव चुना गया, जबकि प्रभतेज सिंह भाटिया ने संयुक्त सचिव का पदभार संभाला. वित्तीय प्रबंधन का कार्यभार कोषाध्यक्ष ए. रघुराम भट संभालेंगे.

कौन है मिथुन मिन्हास (Who is Mithun Manhas?)

मिथुन मिन्हास ने 157 फर्स्ट क्वलास मैच में 9714 रन बनाए हैं. उनके नाम 27 शतक और 49 अर्धशतक दर्ज है. 91 टी-20 मैच में उन्होंने 1170 रन बनाए थे. साल 1997/98 में डेब्यू करने वाले मन्हास, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों के वर्चस्व वाले दौर में दिल्ली के लिए एक मध्यक्रम बल्लेबाज़ रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें भारतीय टीम में जगह नहीं मिल पाई. फिर भी, उन्होंने दिल्ली का शानदार नेतृत्व किया और 2007-08 में उन्हें रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाया.(Mithun Manhas Cricket Career)

इसके साथ-साथ पूर्व क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर भारतीय पुरुष चयन समिति में सुब्रतो बनर्जी और एस. शरथ की जगह ली है. ओझा एक बाएं हाथ के स्पिनर थे, जिन्होंने भारत के लिए 24 टेस्ट, 18 वनडे और छह टी20 इंटरनेशनल मैच खेले और सभी प्रारूपों में 144 विकेट लिए. IPL गवर्निंग काउंसिल में शामिल होने से पहले, उन्होंने घरेलू स्तर पर हैदराबाद, बंगाल और बिहार का प्रतिनिधित्व किया.

दूसरी ओर आरपी सिंह भारत की 2007 टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य थे और उन्होंने 82 इंटरनेशनल मैचों में सभी प्रारूपों में 124 विकेट लिए.

यह भी पढ़ें- BCCI अध्यक्ष बनने के बाद मिथुन मन्हास को कितनी मिलेगी तनख्वाह? जानें A To Z