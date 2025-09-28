विज्ञापन
विशेष लिंक

Mithun Manhas: BCCI अध्यक्ष बनने के बाद मिथुन मन्हास को कितनी मिलेगी सैलरी? जानें A To Z

Mithun Manhas Becomes BCCI President: मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष चुना गया है. जानें इस पर आसीन होने वाले शख्स को क्या-क्या सुविधाएं हासिल होती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Mithun Manhas: BCCI अध्यक्ष बनने के बाद मिथुन मन्हास को कितनी मिलेगी सैलरी? जानें A To Z
Mithun Manhas
  • बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में पूर्व घरेलू क्रिकेटर मिथुन मन्हास को चुना गया है जो मानद पद होता है
  • बीसीसीआई अध्यक्ष को कोई निश्चित मासिक या वार्षिक वेतन नहीं मिलता बल्कि विभिन्न प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं
  • अंतरराष्ट्रीय दौरों पर BCCI अध्यक्ष को प्रतिदिन लगभग 1000 डॉलर यानी भारतीय रुपये में लगभग 84 हजार मिलते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Mithun Manhas Becomes BCCI President: बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष कौन होगा? उसका चुनाव हो चुका है. पूर्व घरेलू स्टार मिथुन मन्हास को एजीएम की बैठक में अगला अध्यक्ष चुना गया है. उनसे पहले इस पद पर देश के पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी काबिज थे. बीसीसीआई के नए अध्यक्ष का नाम सामने आने के बाद हर किसी के मन में एक सवाल है. लोग जानना चाहते हैं कि इस पद पर आसीन होने वाले शख्स को कितनी तनख्वाह मिलती है? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. 

मासिक या वार्षिक वेतन नहीं बल्कि विभिन्न तरह के मिलते हैं भत्ते

आपको बता दें कि बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर आसीन होने वाले शख्स को कोई निश्चित मासिक या वार्षिक वेतन प्राप्त नहीं होता है. क्योंकि यह एक 'मानद' पद है. हालांकि, इस पद पर कार्य वाले शख्स को काम के लिए विभिन्न प्रकार के भत्ते मिलते हैं.

उदाहरण के तौर पर अगर बीसीसीआई के अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय बैठकों या फिर टीम इंडिया से जुड़े काम काज के लिए विदेशी दौरों पर जाते हैं तो उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से करीब 1000 डॉलर (भारतीय रुपये में करीब 84,000) मिलते हैं. 

वहीं यह दौरा घरेलू होता है तो धनराशि थोड़ी कम हो जाती है. देश में कामकाज से कहीं यात्रा करने पर उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से 30,000 से 40,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं. 

यात्रा करने पर मिलती है लक्जरी सुविधा 

बीसीसीआई अध्यक्ष को इंटरनेशनल या घरेलू दौरे पर लक्जरी सुविधाएं हासिल होती हैं. जिनमें हवाई यात्रा के दौरान उन्हें बिजनेस या फर्स्ट क्लास की सुविधा दी जाती है. 

यही नहीं दौरे के दौरान उन्हें फाइव स्टार होटलों में ठहरने की सुविधा प्रदान की जाती है. इस दौरान जो भी खर्चा आता है. उसकी सारी भरपाई बोर्ड करता है. 

यह भी पढ़ें- मिथुन मन्हास बने BCCI के नए अध्यक्ष, राजीव शुक्ला बतौर उपाध्यक्ष बरकरार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Mithun Manhas, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com