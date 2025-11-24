Ashes 2025: दुनिया अब वसीम अकरम को नहीं बल्कि मिचेल स्टार्क को करेगी याद, इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा करते ही रच देंगे इतिहास

Mitchell Starc Eyes on Wasim Akram Most Test Wicket Record: ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी लेफ्ट-आर्म तेज़ गेंदबाज मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में एक ऐतिहासिक मुकाम छूने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी घातक रफ्तार और स्विंग से बल्लेबाज़ों को परेशान करने वाले स्टार्क अब तक 101 टेस्ट मैचों में 412 विकेट ले चुके हैं. इसी के साथ वह पाकिस्तान के महान लेफ्ट-आर्म पेसर वसीम अकरम (104 मैच, 414 विकेट) से मात्र 2 विकेट पीछे रह गए हैं. वसीम अकरम दुनिया के उन चुनिंदा गेंदबाजों में गिने जाते हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी स्विंग के दम पर दशकों तक बादशाहत कायम रखी.

अकरम के 414 विकेट का रिकॉर्ड लंबे समय से लेफ्ट-आर्म तेज़ गेंदबाज़ों के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जाता रहा है. अब स्टार्क के पास मौका है कि वे इस ऐतिहासिक आंकड़े को पार करें. मिचेल स्टार्क ने पहले एशेज मैच में 10 विकेट लिए, जिसमें पहली पारी में उनके करियर का सबसे अच्छा 7-58 का प्रदर्शन भी शामिल है.

आगामी टेस्ट मैच में सभी की नज़रें स्टार्क के प्रदर्शन पर होंगी. यदि वे 2 विकेट लेकर अकरम की बराबरी कर लेते हैं और 3 विकेट जुटाते ही उनका रिकॉर्ड पार कर जाते हैं, तो वे टेस्ट इतिहास में सबसे सफल लेफ्ट-आर्म पेसर्स की सूची में नई ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे. स्टार्क की खासियत रही है कि वह नई और पुरानी दोनों गेंदों से विकेट चटकाने में माहिर हैं, और हालिया फॉर्म भी उनके पक्ष में रहा है.

टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्क लगातार मैच-विनिंग साबित हुए हैं. उनकी आक्रामक गेंदबाजी, गति में वेरिएशन और पिच से अतिरिक्त उछाल लेने की क्षमता ने उन्हें विश्व क्रिकेट के खतरनाक गेंदबाजों में शामिल किया है.