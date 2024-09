मिचेल स्टार्क की इस गेंद को 24.75 करोड़ क्या, शाहरुख खान 50 करोड़ भी देने को हो जाएंगे तैयार, ब्रूक हुए हवा, VIDEO

Mitchell Starc Surprising Yorker: मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलियाई टीम 5 मैचों की वनडे सीरीज के तहत इंग्लैंड दौरे पर है. सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार (21 सितंबर, 2024) को लीड्स में खेला गया. जहां कंगारू टीम 68 रन के बड़े अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के हीरो जरुर विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी रहे, लेकिन तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की भी जितनी सराहना की जाए, उतनी कम है. मैच के दौरान उन्होंने कुल 9.2 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 5.35 की इकोनॉमी से 50 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक 3 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके शिकार कैप्टन हैरी ब्रूक के अलावा विल जैक्स और ओली स्टोन बने.

34 वर्षीय स्टार्क ने मुकाबले के दौरान अपनी जिस उम्दा यॉर्कर गेंद से ब्रूक को क्लीन बोल्ड किया, वो देखने ही लायक है. दरअसल, कंगारू टीम के लिए पारी का 7वां ओवर स्टार्क डाल रहे थे. उनके इस ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रूक उनके सामने खड़े थे. कंगारू तेज गेंदबाज ने विपक्षी कप्तान के पैरों को निशाना बनाते हुए सीधे जड़ में गेंद डाली. यहां ब्रूक जबतक कुछ समझ पाते. तबतक गेंद अपना काम कर गई. पिछले मुकाबले में इंग्लिश टीम को ब्रूक से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वह उन उम्मीदों पर कुछ खास नहीं उतर पाए.

Back in the 𝒔𝒘𝒊𝒏𝒈 of things 🤩



Mitchell Starc with an unplayable in-swinging yorker to dismiss English Captain Brook 👌#ENGvAUSonFanCode pic.twitter.com/WoOQZ9izJc